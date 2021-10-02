十大傑青｜草根醫生林嘉安、醫生世家張源津　矢志留公院服務基層

第49屆「十大傑出青年選舉」結果出爐，今屆7名獲獎者中，有兩人是醫生。包括在青衣屋邨長大的草根醫生林嘉安，他現職香港大學醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授，自畢業起均主要在公營醫院體系中服務。

至於另一醫生傑青，是中大醫學院助理院長（外務）張源津，他出身「醫學世家」，其父是泌尿外科名醫張新村、兄長是中大醫學院外科副教授張源斌。

移民潮下，本來人手緊張的公營體系流失情況更嚴峻，但二人均表示，希望留在公營醫院，服務基層。



港大醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安，是本屆傑青之一。他多次強調醫生的角色，除了積極研究新治療方案，亦要多關顧病人感受。（夏家朗攝）

林嘉安：青衣屋邨長大 父親患病後立志從醫

香港大學醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安，是本屆「專業工作」界別得獎傑青之一。現年40歲的林嘉安憶說童年生活，指從小在青衣長大，「童年清貧，但心裡滿足」，由幼稚園至中學均就讀屋邨學校，「除咗細個跌斷手、感冒發燒，本身同醫療可以話係風馬牛不相及，同大部份屋邨仔一樣，無咩明確志願」。

後來香港經濟轉型，原從事家庭式車衣工作的父母生計受影響，父親為養家日打兩份工，捱至胃潰瘍送院。親歷父親痛苦卻無能為力成為烙印，推動他努力上進。瑪麗醫院醫護用心治好其父親，令他立志成為醫生，中學畢業考入港大醫學院，之後到有「戰地醫院」之稱的屯門醫院工作，跟隨李浩勳（現職港大醫學院助理院長）工作，累積經驗。

林嘉安說，兒時沒明確就業志向，直至父親為養家日打兩份工，累至胃潰瘍送院，令他決心走上從醫之路。(受訪者提供)

喺屋企溫緊書（Study leave）預備緊會考，爸爸突然唔舒服話好痛，白車送入急症，我完全無嘢幫到手，覺得自己好無用，原來屋企人生命有危險嗰陣可以做嘅嘢係咁少。 傑青、港大醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安

獲病人信任及愛戴 引以自豪

自父親該次生病後，林嘉安一直牢記要關顧病人及家屬感受。最令他引以自豪，並非研究新進展，而是得到病人及家屬信任及愛戴。被問到為何選臨床腫瘤科，他解釋「癌症令人好灰，從醫初心係幫助病人，唔可以話知道治療最終無效而唔做，癌症係最需要幫嘅。」就連他最愛的漫畫家手塚治虫，亦是患癌去世，故他希望陪伴癌症病人，並研發新治療方案，提升病人生活質素。

「我係十大唔出席親子活動嘅爸爸」

訪問時林嘉安多次感謝父母不辭勞苦照顧他，亦感恩前輩栽培，他謙虛形容自己經歷的，只是香港基層的平凡故事，感謝太太多年來全職照顧家庭，體諒他為事業拼搏，「好多謝太太，大家見我拎十大傑青，但可能對太太同仔仔嚟講，我係十大唔出席親子活動嘅爸爸。」

得獎傑青張源津，是中大醫學院助理院長（外務），亦是泌尿外科專科醫生。（夏家朗攝）

張源津生於醫學世家 父兄均為名醫

至於另一名「專業工作」界別得獎傑青張源津，是中大醫學院助理院長（外務），亦是泌尿外科專科醫生。他現年36歲，已經與國際專家合作制訂「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」臨床指引，並推至香港公營醫院，減低病人復發機會。

張源津接受《香港01》記者訪問時透露，他在「醫學世家」長大，父親是泌尿外科名醫張新村、比他大十年的兄長是中大醫學院外科副教授張源斌，另一兄長則擔任律師，因經常接觸到醫科，漸漸產生興趣，「我讀中學嗰陣阿哥已經讀緊外科，我喺屋企都會拎佢啲手術工具試下練習。」至於選定泌尿科，是因可涉獵不同種類的治療，「開放、微創、機械、移植，好多類型手術都有！」

盼留公院 培訓年輕醫生服務大眾

移民潮捲起，公立醫院人手緊張，亦有不少醫護因公院工作壓力大，而轉往私營醫療體系發展。張源津說，從無想過離開公院，希望將來培訓年輕醫生繼續服務大眾，「出私家係搵多好多錢，但係錢唔係我最想追求嘅，反而想做有意義嘅事，培訓同埋傳承喺私家係好難做到。」展望未來，他說，將銘記祖母教誨，劍膽琴心地做好外科醫生職責。