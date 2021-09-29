疫下職津申請升　開工不足基層有需求　羅致光：無計劃再加津貼額

疫情重挫百業，失業及開工不足基層百上加斤。政府分別由今年6月至明年5月放寬申領在職家庭津貼非單親住戶的工時要求以及於同期放寬短期食物援助服務的資產限額。勞工及福利局局長羅致光今日（29日）書面回覆立法會議員稱，今年3月至8月分別收到68,743宗職津和12,151宗短期食物援助服務申請，當中職津申請比放寬措施前單月增加最多12%。羅致光稱會繼續密切留意計劃實施情況，但當局未有計劃再次檢討職津。



疫情重挫百業，失業及開工不足基層百上加斤。（資料圖片）

羅致光稱職津推出以來多次改善 包括兩度大幅增加津貼額

立法會議員梁志祥向羅致光提問稱，會否考慮於短期內檢討及改善在職家庭津貼計劃（職津計劃），如調高津貼金額及增設「開工不足津貼」。羅致光書面回覆指，職津計劃政策目的是支援工時較長但收入較低，而又沒有領取綜援的在職住戶，計劃根據多勞多得的原則按工時提供津貼金額，自二○一六年推出低津計劃（職津計劃前身）以來已實施多項改善措施，包括放寬申請資格、兩度大幅增加津貼額及容許住戶成員合併工時以提出申請。

4人家庭每月最多可領4,200職津 較前增6成

羅表示，二○二一至二二年度職津的預算經常開支約為19.8億元，是低津約三倍，職津金額方面，以一個育有兩名兒童的四人住戶為例，他們每月最多可獲4,200元，較低津的2,600元大幅增加超過六成。

羅解釋，政府過去數年已全面檢視及多次改善職津計劃，並因應疫情實施限時措施，目前未有計劃再次檢討職津，但會繼續密切留意計劃實施情況。

羅致光稱政府過去數年已全面檢視及多次改善職津計劃，目前未有計劃再次檢討。（資料圖片）

8月短期食物援助申請達3128宗 比7月升1.6倍

根據勞福局提供數字，今年3月至8月，在職家庭及學生資助事務處轄下的在職家庭津貼辦事處（職津辦）和社會福利署委託的非政府機構分別收到68,743宗職津和12,151宗短期食物援助服務申請。當中，8月的短期食物援助服務申請達3128宗，是6個月中最高，亦比7月升1.6倍。

羅致光指職津計劃目的是支援工時較長但收入較低，而又沒有領取綜援的在職住戶。（資料圖片／黃寶瑩）

職津方面，羅致光稱若與對上一個申領期（即六個曆月前）的申請宗數作比較，職津計劃在今年7月和8月所接獲的申請宗數，較今年1月和2月分別增加約5%和12%。根據以往的運作經驗，預計大部分有意在限時安排下遞交申請的住戶，會在二○二一年年底遞交申請，以涵蓋更多申領月份。