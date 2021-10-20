專訪｜雲頂總裁：增聘空姐空少　料公海遊年底前獲放寬人數至75%

自去年初開始，新冠疫情肆虐全球各地，時隔多日，我們依然聽到兩個關鍵詞，經營困難及市民失業。那麼，究竟郵輪停航約一年半，對公司經營模式帶來什麼改變？雲頂集團總裁朱福明透露，雖然疫情下收入減少，但由於郵輪容納人數減半，亦無須遠航，工資、燃油，以及食物成本亦相應減少。

不過另一邊廂，航空業仍處於「冰封時期」，不少航空從業員被解僱。朱透露，由於工作性質相近，郵輪公司一直聘請航空業從業員，成為兼職或長期僱員。而隨著疫情緩和，郵輪公司繼獲批公海遊後，亦再次迎來轉機，他估計港府將於今年聖誕節前，批准船上的人數上限提升至75%。



雲頂集團總裁朱福明估計，港府將於今年聖誕節前，批准船上的人數上限提升至75%。（張浩維攝）

疫情下燃油、工資、食物成本減

新冠疫情爆發已快將兩年，近日旅遊業才現重生的轉機，本地遊、Flycation、郵輪公海遊相繼獲批推出。以香港為發展基地之一的雲頂集團，旗下的「雲頂夢號」亦於今年7月30日順利啟航。朱福明坦言，雖然收入確實較疫情前少一點，但成本支出亦相對減少。

朱透露，成本減少主要為3個因素，包括工資、燃油，以及食物成本。他解釋，在港府規定人數上限減半的情況下，只能承載約1,600名旅客；船上的員工亦由約1,900人，調整至約1,300人，變相工資及食物成本亦相應減少。

而受各國的防疫措施限制下，該公司推出無須漂洋過海又沒有目的地公海遊，加上航速降低，令燃油消耗減少。「整體來說，因為客人少一半，成本也會少好多。但是呢，是不是比以前更賺錢？那肯定不會，利潤上肯定會受影響。」

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然而，朱認為長遠而言，郵輪遊肯定是最受歡迎的旅遊方式，因郵輪業的增長速度，過去數年遠高於其他旅遊方式。他指，亞洲區的郵輪滲透率低，內地與香港每100人不足1人，曾參加郵輪遊，低於歐美地區的3至5人，「證明它的潛力非常大，尤其在亞洲的增長速度會非常非常快。」

「每個禮拜都有新的航空公司僱員加入我們」

正當郵輪迎來轉機之際，但另一邊廂，航空業仍處於「冰封時期」，不少航空從業員被解僱。朱透露，其實郵輪公司一直聘請航空業界，尤其於碼頭部門工作的從業員，成為兼職或長期僱員。

朱說，該批員工於航空公司已接受全面培訓，因此不需再耗費時間訓練，只須教導郵輪相關的理論及知識。他更透露，雖然所佔的比例不高，但已有數十名航空業從業員，陸續轉投雲頂郵輪。「我們一直歡迎航空業員工，幾乎每個禮拜都有新的航空公司僱員加入我們．」

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籲陰性檢測證明由48小時改為72小時

後新冠時代，在國際新常態下，郵輪業逐步重拾正軌。朱認為應未雨綢繆，建議政府除了向本地市民外，亦加強向周邊的城市宣傳香港旅遊，以待疫情結束後，亞洲如日本、澳洲等地的旅客，到港參加郵輪遊。

至於短期方面，朱期望港府能放寬防疫措施，如旅客上船前所需的陰性檢測證明，與飛機的要求相同，由48小時改為72小時，以增加旅客的靈活度，並逐步提升郵輪的人數上限。

朱更透露，港府對過去兩個月的營運感到滿意，近日會再次上船檢查防疫設備，估計今年聖誕節前，人數上限將獲准提升至75%。「沒有任何Surprise，沒有Case，所以政府對我們很有信心。我們希望最快於10月底，有這個批准給我們。」