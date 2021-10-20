疫下無法外遊　本地年輕郵輪客大增三成　雲頂總裁稱復航後班班爆

歷經去年初「鑽石公主號」船上爆發新冠肺炎後，隨著本港疫情逐漸緩和，政府終於批准郵輪公司復航。其中，以香港為發展基地之一的雲頂集團，旗下的「雲頂夢號」亦於今年7月30日順利啟航。

雲頂集團總裁朱福明表示，復航後每個航次均爆滿，9月及10月大部分航次亦已售罄。當中以本地年輕旅客、留港的外藉人士的比例顯著上升，增幅約兩至三成。他認為，客源的改變與疫下市民無法外遊有關，成為旅遊業界的奇葩。

但回想疫情初期，朱坦言「鑽石公主號」一事，讓郵輪公司大感頭痛。「鑽石公主號獲非常廣泛的媒體曝光，最困難如何讓公眾了解郵輪如何安全，應該是我們最頭痛的事情。」



雲頂集團總裁朱福明表示，復航後每個航次均爆滿，9月及10月大部分航次亦已售罄。（張浩維攝）

去年初，「鑽石公主號」爆發大規模感染個案，被禁止泊岸，旅客被迫於船上隔離多日，等待政府派出專機撤離，儼成海上的孤島，令大眾對郵輪遊的印象趨向負面。不過有危亦有機，疫情封關導致市民無法坐飛機外遊，只能困在本地旅遊，卻為郵輪公司帶來轉機。

其中，雲頂郵輪因應疫情的情況，由以往每周兩個航次，途經廣州接載內地客人，再航行至日本、菲律賓或越南；改為每周3個航次、無目的地的公海遊。出發日期分別為逢周日至周三、周三至周五，以及周五至周日，以涵蓋不同類型的旅客。而價格亦維持過往水平，以兩晚的航程為例，最便宜的房間為1,200元。

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復航後班班爆滿 對前景感到樂觀

朱福明表示，自郵輪獲准復航後，由於缺乏旅遊產品，更多港人嘗試郵輪遊，因此對前景感到樂觀。「我們過去兩個月，有很多客人已回頭兩次三次。所以我覺得疫情以後，香港的郵輪滲透率有大幅度增長。 」

事實上，雖然受各地的防疫措施影響，郵輪無法再到其他城市接載旅客，只能服務本地居民，人數上限亦被限制至可容納的一半。但朱透露，截至九月底，復航後每個航次均爆滿，9月及10月大部分航次亦已售罄。「現在走了兩個月的時間，回看每個航次，我覺得是對的。」

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4人家庭、25歲至35歲年輕人、留港外籍人士升幅顯著

朱分析指，由於現時的航次僅為港人提供，客源的類型相較以往有顯著不同，特點為收入水平高及平均年齡下降。其中以4人家庭、25歲至35歲的年輕人、留港外籍人士的比例有顯著上升，增幅分別約為兩至三成。他透露，從船上的特色餐廳、水療服務的需求增加，觀察到旅客的消費習慣有所改變。

朱續指，外籍人士上升的比例最為明顯，達一倍的升幅。他估計，由於他們以往放假選擇離港回家探望家人，疫情下只能參加郵輪遊。不過他亦強調，雖然其他年齡層的比例上升，但退休人士的數量，與過往沒有太大改變。

▼重組鑽石公主號變疫船首五日經過圖輯▼



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鑽石公主號獲廣泛報道︰讓公眾了解郵輪安全最困難

雖然目前郵輪復航後，市民的反應比預期良好，但朱坦言，去年「鑽石公主號」所帶來的負面形象，為近年遇到最大的困難。但他憶述指，當時疫情初期，全球包括日本政府，對新冠肺炎的認識不深，未知應如何處理情況，以致船上的疫情爆發。

朱趁機會再次澄清，郵輪房間的設計並無空氣交叉，其鮮風系統遠高於酒店、辦公室、商場等場所，每小時能提供25立方的新鮮空氣，每小時頻率達6至15次。因此他認為，向大眾講解郵輪的安全性為重中之重，「鑽石公主號獲非常廣泛的媒體曝光，最困難是如何讓公眾了解郵輪如何安全，應該是我們最頭痛的事情。」