恒生銀行向港隊乒乓女團發320萬元獎金　星夢向運動員送郵輪假期

港隊運動員在今屆東京奧運，成績斐然，合共奪得一金兩銀兩銅。其中港隊周四（5日）於女子乒乓球團體賽勇奪銅牌，恒生銀行於同日宣佈頒發320萬的特別獎金予8名港隊乒乓球成員，以表揚他們的奮力拚搏和堅毅不屈的精神。恒生銀行對此表示感到振奮，同時宣佈頒發320萬的特別獎金予8名乒乓球隊成員。



另外，星夢郵輪今日（6日）公布，為表揚香港傑出運動員的精彩表現，將向全數有份出戰是次奧運的46名港隊運動員送出「雲頂夢號」郵輪假期。

而為香港贏得獎牌的張家朗、何詩蓓、劉慕裳、杜凱琹、李皓晴和蘇慧音，將獲贈豪華海景露台客房年度郵輪通行證。



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港隊於今屆東京奧運中多次勇獲佳績，昨日奧運乒乓球女團歷史性奪得銅牌，恒生銀行宣布，向將頒發320萬元特別獎金予今屆出戰奧運的8名港乒乓球成員，表揚他們奮力拚搏和堅毅不屈的體育精神。

恒生銀行表示，今屆代表香港出戰東京奧運的正選球員當中，黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴、蘇慧音及林兆恒皆畢業於「恒生乒乓球學院」，他們分別出戰混雙、女團、男團、女單、男單共五項。

為了表揚各位乒乓球隊健兒奮力拼搏和堅毅不屈的體育精神，頒發320萬元特別獎金予今屆到東京出戰奧運的8名成員，恒生表示，各健兒奮力迎戰與世界級球員對壘，在國際乒壇為港發光發亮，期望他們往後繼續努力奮進，展現堅毅不屈體育精神並締造更多佳績。

星夢郵輪表示，會向所有參與本屆東京奧運的港隊運動員，送出獲贈三天兩晚的「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，希望他們在緊張賽事後與摯愛親朋共聚。

而男子花劍個人賽金牌得主張家朗、女子自由式雙銀牌得主何詩蓓、女子空手道個人形項目銅牌得主劉慕裳、以及港隊女子乒乓球團隊的三位銅牌得主包括杜凱琹、李皓晴和蘇慧音，將獲贈每份價值約港幣380萬元的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證。頒獎詳情容後公佈。