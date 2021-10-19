劍后江旻憓東京奧運飲恨　憑常霖法師「心法」全運會擊敗金牌得主

常言道「心態決定境界」，逆境來襲如何自處，可謂人生重要課題。「香港劍后」江旻憓（Vivian）在結束東京奧運及中國全運賽事後，日前接受《香港01》訪問，她指因東奧成績未如理想相當自責，在閉關靜思期間，回想早年在常霖法師身上接觸禪修靜坐要訣，「停一停，心呼吸」，在困難時需要的不只是劍術，還有平靜的心靈，「放下負面情緒同執着，做到身心合一，先做到人劍合一」，最後成功在全運會擊敗東奧金牌選手，一劍摘銅。



曾經是世界劍擊「一姐」，初嚐夢想未幾即表現失準，及後經歷傷患，劍擊生涯跌宕起伏，江旻憓在東奧後對未來有更清晰想法，拋開勝負的執念，盡力打好每一場，期望在未來的世界賽及巴黎奧運，能為香港人帶來喜悅，令港人感到驕傲。



放下負面情緒同執着，做到身心合一，先做到人劍合一。 香港劍后江旻憓

「香港劍后」江旻憓認為，「放下負面情緒同執着，做到身心合一，先做到人劍合一」。（羅君豪攝）

出爐傑青、人稱「微笑劍后」的江旻憓受訪時，總是掛住一張令人溶化的笑容，在她眼中，任何事情只要換個角度看，仿佛一切都來得相當美好，正如迎戰東京奧運，經歷四年的訓練，成功克服十字靭帶撕裂的傷患，理應是最佳狀態，惟不敵俄羅斯劍手八強止步，成為香港歷史首人。旁人眼中無疑是晴天霹靂，但在她眼中，卻是寶貴一課。

奧運嗰陣時一落後，就察覺自己開始『走』， 返唔到嚟喇，望住自己失控咁。到第二日飛去廣州隔離，喺酒店想懲罰自己，覺得自己係抵死，要好地地反省，面壁思過，日日都有靜坐，呢21日好充實，可以真係同自己相處，睇到自己嘅情緒，諗清楚自己做得唔好嘅嘢，點樣再進步 香港劍后江旻憓

+ 2

靜坐要訣「停一停，心呼吸」

運動員尋求突破，不止於技術，還取決內在心態，江旻憓早年開始接觸佛學，枯燥乏味的隔離日子。她回想起靜坐的要訣「停一停，心呼吸」，「放下負面情緒同執着，做到身心合一，先做到人劍合一。」

在緊接的中國全運會，江旻憓一口氣殺入四強，銅牌戰遇上東京奧運金牌得主孫一文，可算是一場惡戰，「東奧時候太緊張，唔記得點放鬆，但全運會嘅時候，我會主動叫暫停，綁下頭髮，整下面罩，調整返自己心態」，最終以一劍優勢，為香港摘下一枚銅牌。

「香港劍后」江旻憓早年接觸禪修，向常霖法師（左）學習靜坐。（羅君豪攝）

曾登世界第一 反而更加怕輸

劍擊生涯經歷起起跌跌，在2019年登上世界劍擊「一姐」，算是夢想成真，但站在高峰卻無法享受揮劍的歡樂，更一度失去了「初衷」。江旻憓收起「招牌」笑容，一臉狐疑地說：「有睇住我大嘅教練同我講，嗰陣排咗世界第一之後，第一輪就輸，（佢話）『你係驚輸至打，唔係為打而打』，睇得出我好驚，綁手綁腳怕輸咁打，令我反省咗好多，點解我咁驚，好似唔輸得，有一種『世界第一無可能輸架嘛，你已經最高唔應該輸呀』，嗰陣處理得唔好，懷疑自己，享受唔到劍擊。」

+ 1

手寫結緣小書 寄寓港人：你唔會永遠唔開心

在迷惘之時，為江旻憓提供最大的動力，就是要報答身邊人，拋開勝負執念，只求打好每一場賽事，「人哋話要為自己而活而非為他人活，但我掉返轉，動力更大」，江旻憓明年將出戰多場世界級賽事，及籌備2024年巴黎奧運，她期望可以打出好成績，為港人帶來好消息。

江旻憓早前為常霖法師手寫結緣小書《談笑用心——停一停 心呼吸2》，她寄寓港人，「你唔會永遠唔開心，心情係成日變架嘛，所有嘢都會過去，有時唔開心諗唔通，會覺得永遠都係咁，好似奧運輸咗都會過去，有啲嘢係值得開心，但反轉次次值得開心時，好似意識到好短暫，例如『我唔會永遠第一架喎』，但點解我唔享受個一刻唔使去諗幾時會完呢」。