市民體育館捧江旻憓場　劍后8強止步小粉絲難掩失望：想睇佢拎牌

今日是東京奧運第一個正式的比賽日，賽程中的第一個焦點是有女劍神之稱的江旻憓當表香港出戰女子重劍項目，她連續晉身16強與8強，8強時與俄羅斯劍手對壘。



九龍公園體育館設有奧運直播區，在江旻憓打入8強時，現場開始聚集人群，大約有十多人觀賽，在最後決勝的數分鐘，觀眾都屏息靜氣聚精會神觀賽。江旻憓8強最終不敵俄羅斯選手，帶同孫兒到場觀賽的市民劉伯伯表示：「佢輸咗都唔係咁開心」。



有熱愛劍擊比賽的市民，劉伯伯攜同孫兒在早上已到九龍公園體育館的直播區觀賽。劉伯伯的孫兒指「好早嚟到啦」，劉伯伯則指體育館氣氛更好，亦有空調。在8強之戰開始前，劉伯伯稱「劍擊好鍾意啊，香港打劍撃嗰女仔好叻啊」，希望香港隊可以贏得金牌。

比賽完結後，他們難掩失落的表情，語氣亦較平淡「好失望，佢（江旻憓）本來都唔錯，但唔夠俄羅斯嗰個劍擊手咁勇囉，輸咗都唔係咁開心」，小朋友亦稱「想睇到佢拎獎牌」。

現場觀看直播的觀眾不乏老年人，帶同小孩的家長，但現場氣氛較平淡，觀眾不太拍掌及叫囂，但有小朋友不時對電視螢幕指手劃腳，不難看出他們比成年人較興奮。