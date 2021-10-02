十大傑青｜7人獲獎　曾令母失望 江旻憓：感謝世上最好嘅香港觀眾

國際青年商會香港總會今日（2日）公布第49屆「十大傑出青年選舉」結果，本屆共7人獲獎，當中包括中文大學兼任副教授、有份研發新冠病毒快測的相達生物科技董事長招彥燾，他由立法會前主席曾鈺成提名，是「專業工作」得獎者。

香港女子劍擊（重劍）運動員江旻憓亦是得獎者之一，她感謝香港市民的鼓勵及諒解。

另外5名傑青包括港大醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安、中大醫學院助理院長張源津、香港管弦樂團駐團指揮廖國敏、金記控股有限公司主席徐汶緯，以及簡松年律師行顧問律師簡汝謙。



招彥燾感謝父母節衣縮食供他到美國讀書。（夏家朗攝)

招彥燾形容「創業須莫大勇氣」，感謝團隊、投資人，以及父母節衣縮食供他到外國讀書，他決意從美國回港發展，太太亦義無反顧放棄美國工作，帶女兒陪他回港發展，勉勵大家「小埋怨、多感恩，生活會更精彩。」

江旻憓：曾三次令媽媽失望

香港女子劍擊（重劍）運動員江旻憓成為「演藝、康體、文化及藝術」得獎傑青。她說，「從少志願係做乖女」，因人生三次令媽媽失望，包括媽媽想她做芭蕾舞者，但她3歲已不喜歡跳舞，長大後未如媽媽所願找安穩工作，反而決意成全職運動員，但在奧運中落敗。但她說，即使失敗亦會再次努力、不斷進步，並「感謝世界上最好嘅香港觀眾」一直對她的支持，又提醒港人要多做運動。

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「演藝、康體、文化及藝術」另一得獎人為香港管弦樂團駐團指揮廖國敏。現年40歲的廖國敏說，媽媽熱愛古典音樂，他4歲時隨媽媽觀賞人生首場音樂會，已深深被揮動「筷子」的指揮家吸引，自此與音樂結下不解緣，由鋼琴學起，長大後在香港演藝學院青年樂團任指揮，之後獲獎學金赴紐約茱莉亞學院及費城柯蒂斯音樂學院深造。

廖國敏畢業後獲樂團招聘，未料遇上2008年金融海嘯，被迫失業：「畢業滿懷大志，點知出發之前樂團破產，消失咗」，他直言事件對他有頗大打擊，只能調整心態，赴意大利邊學意大利文，邊學烹飪，裝備自己再出發，「學語文對演奏，'藝術係有幫助」。

他終在2014年獲美國費城樂團取錄，成首位華人助理指揮。他勉勵大家「遇到困難要調整心態，增值自己」，並感謝媽媽多年來的支持及信任，成為他起跌人生中的鼓勵，努力學習並重新出發。他在美國結識到同為音樂家的本身是台灣人的太太後，二人不時結伴到世界各地演出，「香港係我屋企，但係以前一年300日都係唔同地方演奏，連西伯利亞都去過」，被問到為何太太未有陪伴他出席傑青記者會？他解釋太太臨盤在即，並強調「我最想多謝太太」，要與她分享傑青獎項的榮譽。

本屆共7人獲獎，當中包括中文大學兼任副教授、有份研發新冠病毒快測的相達生物科技董事長招彥燾。（資料圖片）

中大醫學院助理院長（外務）泌尿外科專科醫生張源津亦是得獎傑青之一。他說，嫲嫲曾向他說，外科醫生要劍膽琴心，包括與病人詳細解釋醫療方案，他自少已想改善癌症手術方法、治療癌症病人，他成功與國際專家制訂「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」的臨床指引，推至香港公營醫院，減低病人復發機會。

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徐汶緯：起跑線係邊無所謂

由「逃學威龍」變冰室「白武士」的金記主席徐汶緯（Ray）是「工商業」得獎者，由黃傑龍提名。他憶說人生三大挫折，包括十歲發現自己來自單親家庭，中三輟學做地盤等散工，終日流連街頭，後得親人「點醒」，開始創業，無奈面對失敗，終決心重返校園。他認為，「起跑線係邊無所謂」，最重要是在人生保持正面、積極、不放棄。

林嘉安醫生：青衣屋邨成長父親病後立志行醫

港大醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安醫生，屬「專業工作」得獎傑青。他說自少在青衣長大，由幼稚園至中學都是就讀屋邨學校，父母忙於工作，雖「童年清貧，但心裡滿足」，直至父親胃潰瘍被送院，他直言「覺得自己好無用」，而瑪麗醫院醫護治好父親亦令他立志成為醫生。他在港大醫學院畢業後加入有「戰地醫院」之稱的屯門醫院工作，累積經驗。

簡松年律師行顧問律師簡汝謙是「演藝、康體、文化及藝術」得獎者。他說，父親出身貧窮家庭，深信知識改變命運，努力讀書下成為律師，並到內地河源市助貧困兒童入學，而他深受父親經歷影響，一直積極向上，數年間完成3個學士學位，身為客家人的他早前赴台灣學客家話，將回港舉辦活動，盼宣傳及保留客家文化。

今屆「公共及社會服務」及「教育」界無人獲獎

傑青須在積極貢獻社會，堅持目標及理想，突破自己界限，年齡介乎21至40歲。而今屆7名傑青只來自三個職業界別，一人屬「工商業」、三人屬「演藝、康體、文化及藝術」，另三人屬「專業工作」（均與醫療相關）。即本屆得獎者中並沒「公共及社會服務」或「教育」界代表。

食衛局前局長高永文以評審團首席評判評審致辭，他形容得獎者會為理想堅持、突破自己，他強調，「成就好重要，但唔止商業、賺錢嘅能力」，亦會考慮他們有否創新理念，還是堅守舊業創出成就，重申評審重視「整個成功歷程嘅奮斗。」他稱，前屆評審梁振英比他年輕，笑言自己六十幾歲會與傑青有「代溝」，但更能從得獎者身上看到香港的未來。