職訓局推幼稚園數碼能力優化計劃　資助買電子器材　提供教師培訓

職業訓練局（VTC）獲賽馬會慈善信託基金撥款逾7,600萬元，推展「賽馬會幼稚園數碼能力優化計劃」。計劃分兩個階段進行，包括資助學校添置電子數碼器材、電腦軟件；改善網絡等設備；提供相關技術支援，以及提供教師培訓，協助幼稚園善用電子數碼、多媒體，建立新的互動模式等。計劃料可涵蓋全港幼稚園教育計劃下超過七成的幼稚園。



參與學校已獲資助添置電子數碼器材、電腦軟件、改善網絡等設備。（職訓局提供）

計劃透過香港專業教育學院（IVE）沙田院校幼兒、長者及社會服務系屬下的幼兒教育中心推展。

計劃總監兼IVE（沙田）幼兒、長者及社會服務系系主任鄧紹芬表示，過往很多幼稚園的數碼網絡不穩定，電子設備缺乏或過時，亦有老師工作時須自備電子器材，認為今次計劃能夠針對幼稚園的電子器材、網絡支援、老師專業水平作全面支援，協助學校在資訊科技方面進行大型改革，與時並進。

計劃統籌兼IVE（沙田）幼兒教育中心高級講師鄭曉萍亦指出，如幼稚園能提升資訊科技的軟件和硬件設備，將來不論任何原因需再度停課，亦可即時應用相關器材及專業技巧。

第一期計劃由去年10月起至今年7月，合共支持260間幼稚園購買電子數碼器材，並開放專業培訓予所有幼稚園教師報名，至今超過4,500名、即全港逾三成幼稚園老師曾參與培訓。

至於第二期計劃即將開展，預計將會有額外300間幼稚園獲得電子器材及網絡支援，IVE會為業界建立資源共享平台，為560間幼稚園提供參考資源及實踐案例，並有不同主題的專業教師培訓，受惠老師將超過8,200名。