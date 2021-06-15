扶貧委員會增撥2.86億元資助中小學生買電腦　協助疫下電子學習

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-15 20:57

扶貧委員會今（15日）召開第四次會議，同意為「資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習」項目，增撥2.86億元。項目的總承擔額為7.154億元，當中行政開支的預算1,154萬元則維持不變。

受疫情影響，學生在校上課時間大減，多改為網課。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

本港自去年年初疫情以來，學生需要在未全面復課期間使用流動電腦裝置在家中進行電子學習。教育局就項目申請作出彈性處理，接受所有推行電子學習的公營中小學為合資格的學生申請。在2020／21學年，約870間學校參與項目，超過14萬學生透過項目獲資助購買流動電腦裝置，總資助金額約為5.68億元。

相比2018／19學年的相應數字（則188間學校、13,856名受惠學生和4,920萬元資助金額），項目的參與率和所發放的資助均大幅提升。有見及參與項目的學校和受惠學生人數較預期高，故委員會同意增加撥款。

本港自去年年初疫情以來，學生需要在未全面復課期間使用流動電腦裝置在家中進行電子學習。（資料圖片）

增撥8.7億資助長者牙科服務

此外，因應「長者牙科服務資助」項目推行時間會延長19個月至2023年9月30日，委員會通過為項目增撥8.6675億元，項目獲批准的總撥款額將由現時的13.9267億元增加至22.5942億元，當中包括7,786萬元的行政開支。

委員在會議上亦聽取「劏房」租務管制研究工作小組報告的簡介。委員備悉工作小組原則上認為政府應對「劏房」實施適當的租務管制，包括訂立包含強制條款的「標準租約」、保障現有租客的續租權及訂立續租租金加幅上限等，以保障基層「劏房」租客的權益，並建議透過立法方式制訂「劏房」租務管制措施。委員備悉運輸及房屋局正跟進實施「劏房」租務管制的立法建議，並全速進行相關賦權法例的草擬工作，預計可在今個立法年度內向立法會提交相關條例草案。