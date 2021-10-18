通關｜譚耀宗：追蹤功能屬重點　田北辰稱內地表態不滿港外防措施

創新及科技局局長薛永恒表示，「健康碼」其中一個方案為讓申請者主動申報是否到過高危地點，並將研究報告提交予內地相關部門。因香港近期有源頭不明個案，全國人大常委譚耀宗被內地禁出席全國人大常委會。全國人大代表、立法會議員田北辰今日（18日）在港台節目《千禧年代》指，料追蹤工作非中央重點，今次事件為「表態」，反映內地不滿香港外防措施。

全國人大常委譚譚耀宗則認為，內地重視確診個案的追蹤工作，料日後通關「健康碼」的追蹤功能為重點。



國人大常委譚耀宗表示，由於香港近期出現一宗源頭不明個案，接獲國家防疫控制辦公室通知，不批准他與另外三位列席代表出席會議。(資料圖片)

全國人大常委譚耀宗指，上次開會時內地已建議他不要前往，不過當時需要討論有關本港的議題，因此最終獲批准前往。他指，內地對確診個案的追蹤工作嚴謹，一旦有人確診，不僅會封區檢測，亦有「行程卡」追蹤曾接觸患者的人士。他指，本港若要求與內地免檢疫通關，需要在追蹤工作令內地放心，認為追蹤功能為「健康碼」重點，「內地都行緊，香港點解唔可以？」

田北辰指有需要到內地的港人應需要安裝設追蹤功能安心出行。（資料圖片）

田北辰促取消豁免領事家人檢疫安排

全國人大代表、立法會議員田北辰則指，估計今次事件非從衛生角度出發，指於3月時出席會議的本港人大代表主要以檢測為主，不需要檢疫，而當時本港仍未「清零」，出席會議的人數亦更多。他指，若內地從衛生角度出發，可安排今次開會的常委先到深圳酒店檢疫。

他認為事件與追蹤工作無關，屬內地「表態」，認為香港「講極唔聽」。他估計內地不滿本港外防措施，包括豁免檢疫機制、檢疫酒店把關工作等。他批評港府無交代獲豁免檢疫的領事名單，又斥領事「連手帶都唔願意戴。」他建議港府就算有豁免檢疫安排，應考慮加密檢測；並縮短可獲豁免檢疫名單，如取消豁免領事家人檢疫安排、為每個國家可獲豁免檢疫的人數設限。

至於「健康碼」，他指有需要到內地的港人應需要安裝實名制安心出行，並設有追蹤功能，交代14日內曾到訪的地方。

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼

