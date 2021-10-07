通關｜政府研確診患者住院期設「最低消費」　最少檢疫21天

中港專家及官員早前開會商討通關事宜，隨團的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，內地認為香港確診者出院條件感寬鬆，期望貼近內地準則，當中包括要求患者即使滿足出院條件，仍要接受檢疫一段日子防「復陽」。

食物及衞生局今天（7日）向立法會呈交的文件指出，正檢視確診病人終止隔離須符合的條件及安排，以確保他們不會在比檢疫期更短的時間內重返社區。若以現時涉變種病毒個案檢疫期為21天計算，即確診者隨時需「住足」21天才能返回社區。



食衞局在文件指出，為進一步減低曾經確診新冠肺炎的病人將病毒流入社區的風險，局方正檢視確診病人終止隔離須符合的條件及安排，以確保他們不會在比檢疫期更短的時間內重返社區，從而堵截病毒，保持社區「清零」。

許樹昌早前表示，內地衞健委指本港出院條件寬鬆，憂慮會有患者出現「復陽」。而內地現時以兩次呈陰性檢測為基準，出院者另需於指定處所進行醫學監測14天，許樹昌指，若日後確診個案增多，可考慮以竹篙灣等檢疫設施作為醫學監測處所。

目前患者住院「中位數」是12日

換言之，若以現時涉變種病毒個案檢疫期為21天計算，即確診者隨時需在醫院或檢疫設施「住足」21天才能返回社區。不過，根據醫院管理局統計數字，截至今天，本港患者住院時間中位數是12天，亦即不少患者或會被「加監」。

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梁子超：可防觸發防疫程序

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，估計政府會要求這批確診者在出院後於檢疫設施繼續隔離，相信可以避免一些仍有傳染性的康復者走入社區。他又指出，目前復陽個案即使無傳染力，其一旦在社區驗到陽性，亦會觸發防疫的程序，即其居住、到訪地點需強制檢測，日後若康復者需再隔離，便可減少類似的機會，「唔使過境後驗到佢復陽，又虛驚一場，唔使做多重功夫。」

何栢良：至今未有康復者出現傳播

不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前則指，現時本港出院條件對比全球各地相對嚴謹，大部份患者於10日內出院，亦有人入院僅2至3日。他又稱，本港至今未有確診者出院後出現傳播的情況，而情況於外國亦罕有。

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另一方面，食衞局在文件提到，考慮到變異病毒株個案具較高傳染性，為加強防範第五波爆發時感染個案在社區快速傳播，政府正考慮增加特定群組定期檢測的頻次，特別是高風險群組（例如殘疾院舍、安老院舍人員、醫療機構人員等）及高暴露群組（例如機場人員、指定檢疫酒店員工、指定檢疫酒店專車員工、在過境口岸工作的人員、凍房從業員、船舶服務業等），以達致「早識別、早隔離、早治療」的目標，務求盡早截斷傳播鏈。但文件未有透露會加密至多少天檢測一次。