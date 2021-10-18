梁子超指通關碼僅事後補救　斥無做好外防輸入　豁免政策自相矛盾

創科局局長薛永恒日前透露，當局就「過關碼」提出三個方案供內地專家考慮，包括要求主動申報行蹤及有否進出高危處所，或將安心出行資料轉移以作系統對比等。呼吸系統專科醫生梁子超今日（18日）在港台節目《千禧年代》指，批評港府外防輸入工作，「不斷講點做，但實際上無真正去做。」他指政府豁免檢疫人士「五花八門」，容許他們在家居檢疫屬「內部政策自相矛盾」，「過關碼」僅屬事後補救措施。



▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



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近日有數宗社區發現的確診個案，包括一名俄羅斯駐港副領事，他抵港後獲豁免酒店檢疫，在家居隔離。呼吸系統專科醫生梁子超指情況令人擔心，該名領事館人員病毒量高，雖為剛發病，要再觀察大廈內有否出現垂直或橫向傳播，或有假陰性情況等。

梁子超：需衡量外交禮儀是否凌駕傳播風險

他批評政府外防輸入工作只講不做，「不斷講點做，但實際上無真正去做」、「見唔到效果，淨係講好難令人覺得係安全」。他舉例指，當局未有加密高危組別的檢測次數，一旦有人染疫一周後才被發現，屆時病毒已有三代傳播，難做追蹤工作；加上獲豁免檢疫的組別「五花八門」，亦可獲安排在多層大廈作家居檢疫，批評「內部政策自相矛盾」。他認為政府需要檢視每個豁免檢疫的個案，需要以安全方法杜絕社區接觸，認為需政府需要平衡外交禮儀及傳播風險。

現時安心出行的資料只會儲存在市民自己的手機內。（資料圖片／歐嘉樂攝）

對於創科局局長薛永恒日前指，就行蹤申報方式提出三大選項，包括由用戶自行申報行蹤資料，再經系統對比有否出入高危地方；其二則是由當局列出高危地方清單，由用戶自行對比及申報；最後則是在用戶同意下，將安心出行紀錄上載，由系統負責對照工作。梁子超指，首兩個選項可應用於人數少的情況，容易監控；而第三個選項則需要「安心出行」與內地健康碼配合，本港安心出行的資料只會儲存在市民自己的手機內，而內地則存於中央系統。他指難要求全部港人需要手機實名制，不過若需要到內地的人或要符合內地做法，備有實名制的手機。

他指，政府於通關上需要留意時間，認為隨著病毒風土化，加上不少國家已因經濟需要等開始討論通關，指本港應趁這幾個月的時間做好通關工作，若能於新年及聖誕前做到可改善民生之餘，亦有助日後與其他地方談論通關。

▼來港易自9月15日起實施▼

