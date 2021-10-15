新冠肺炎｜傳港人赴泰國免檢疫　旅行社：回港仍須檢疫難以成團

新冠肺炎肆虐全球，熱愛旅行的港人未來或有望重遊泰國。根據泰國媒體報道，有27個國家及地區的遊客料可入境泰國毋須隔離，香港亦榜上有名。不過多間旅行社坦言，由於泰國回港仍須檢疫隔離，料「一定無旅客去」，難以成團，故不打算舉辦或宣傳赴泰旅行團，「費事嘥廣告費」，亦難以令旅遊業復甦。

有「泰國通」之稱的胡慧冲則指，當地疫情比最高峰時「好咗一半」，今日（15日）新增確診人數約1萬多人，惟按摩中心、戲院及餐廳等已重開，「啲人都照出街、照去玩，生活好似如常咁」。



港列泰國為高風險 返港強制檢疫21日

根據泰國媒體報道，遊客入境免檢疫的主要要求包括接種2劑新冠疫苗、檢測，並搭乘飛機前往等，但確實名單及細節仍有待進一步公布。不過港府目前將泰國列為高風險地區，返港需在指定檢疫酒店強制檢疫21日。

胡慧冲表示，目前泰國新冠疫苗接種率約為60%至70%，故生活大致回復正常，宵禁的時間亦將縮短，「spa（按摩）、戲院都已經開返晒，「啲人都照出街、照去玩」。他又解釋，因泰國不少行業依賴旅遊業，例如酒店業，在過去兩年已有不少倒閉，故亦明白泰國政府希望可開關的決定。

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縱橫遊袁振寧：單邊免檢疫對旅客不吸引

縱橫遊執行董事袁振寧則表示，只得單邊免檢疫對旅客不吸引，「返嚟香港都要檢疫，相信都無咩人會去！」他又稱，雖然泰國是旅遊業大市場，惟單邊免檢疫對旅遊業復甦無甚幫助，「返番去以前個水平係無可能」。袁指決定是否開旅行團的原因，主要是來往兩地同樣不須檢疫，以及機票供應和價錢。

美麗華旅遊總經理李振庭則同樣指，返港需要檢疫是最大問題，「如果檢疫7日都仲有客去，之前都試過搞歐洲團；不過檢疫14日、21日絕對會停晒」。他坦言即使泰國開關亦無意舉辦旅行團，「出去易返嚟難，好難成到團，費事嘥廣告費」。

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