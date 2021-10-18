消委會｜陪月員資歷無定義　4次已資深　中介：金牌皇牌只屬虛銜

新手媽媽為減輕產子後壓力，會聘用陪月員協助產後起居飲食及照顧新生嬰兒。消委會檢視市場上19間提供陪月服務的公司及機構，發現它們對陪月員資歷沒有統一定義，有公司陪月4次以上就稱「資深」陪月員，收取較高費用，但亦有公司須陪月超過30次才會被訂為資深。個別中介公司向消委會坦言，所謂金牌或皇牌陪月只是「虛銜」，無客觀標準。

消委會更發現，有兩間陪月中介公司或培訓機構中未有持牌或豁免證明書，勞工處向消委會表示，已就相關情況作出跟進。



消委會：難以根據陪月公司描述資歷等級判斷陪月員經驗

消委會檢視19間陪月中介公司或機構中，大部分均以陪月員陪月次數分等級收費，但各間公司就「資深」準則差異頗大。消委會指，消費者難以根據陪月公司所描述資歷等級，直接判斷有關陪月員的具體經驗。

資深定義間間不同 照顧4個或50個以上皆稱資深

其中，悉護專業護理服務公司把曾照顧4個或以上嬰兒的陪月員稱為資深，收費約2.2萬元；「天茗陪月有限公司」則要照顧20個以上嬰兒的才定為資深陪月員，收取2.8萬至3萬元費用；「母嬰康逸協會有限公司」則要50個以上才稱為「資深」。

若需要陪月員開工前代煲薑醋，各間公司收費亦由500至2000元不等。（資料圖片）

有公司額外再收行政費或顧問費 最多6800元

7間陪月公司亦會在成功為僱主介紹合適的陪月員後，額外收取行政費或顧問費，金額介乎1000元至6,800元不等。而各間公司提供的服務，及額外服務收費都有所不同，例如有9間公司要求僱主為陪月員在開工首日及工作完結日給予利是，亦只有5間中介公司的收費已包括勞工保險，僱主需額外自行購買保險。

仁愛堂陪月服務未領牌照或豁免書 勞工處已聯絡跟進

消委會引述勞工處回覆，沒有向「FairyLand女性護理中心」及「仁愛堂陪月服務」發出職業介紹所牌照或豁免證明書的紀錄，勞工處指，已聯絡仁愛堂，提示有關機構如有關服務涉及代人謀職，必須領取職業介紹所牌照或豁免證明書。

坐月套餐最貴收26萬8 部分列明陪月員採編更制

近年亦新興月子中心或酒店坐月套餐，費用相對較高，由63,800至268,000不等，以26晚至30晚計算。消委會指，有兩個套餐列明每天只提供8小時的陪月服務，非24小時支援，包括26晚收費138,800元，由天恩陪月服務公司提供的九龍香格里拉酒店城景房套餐，及30晚收費83,888至93,888元，由愛寶貝中心提供的九龍香格里拉酒店豪華客房套餐。

部分套餐更非一對一專屬陪月服務，7個套餐只提供當值服務，有3間公司表明陪月員採用編更制。消委會建議消費者要了解清楚坐月套餐的服務形式及細節。