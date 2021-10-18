消費券｜消委會接逾300宗投訴　涉最低消費、重複扣數、優惠限時

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】政府自8月起先後發放兩期電子消費券，消委會指，截至10月初共接獲超過300宗與消費券有關的投訴個案，最多與電子支付平台服務有關。

消委會接獲的投訴個案中，亦包括有商戶推出的消費券優惠二維碼，設有10分鐘使用時限，亦有餐廳重複扣數，以及使用消費券不合理設最低消費等。



消委會指，截至10月初共接獲超過300宗與消費券有關的投訴個案，當中就電子支付平台服務的投訴佔4成，其次為餐飲食肆消費及購買電器產品。（資料圖片）

消委會指，截至10月初共接獲超過379宗與消費券有關的投訴個案，當中就電子支付平台服務的投訴佔4成，其次為餐飲食肆消費及購買電器產品。消委會綜合投訴列出4宗投訴個案。

消委會指，有市民使用「消費100元減15元」的消費券優惠時，職員多次未能讀取二維碼後，由於二維碼設有10分鐘時限，最終未能使用。經消委會了解後，售賣家庭用品的涉事公司指當日收銀系統運作有問題，而電子支付平台則回覆指或因手機屏幕太暗或屏幕反光所致，提醒消費者可嘗試調校手機屏幕亮度。

餐廳重複扣數 近一個月才獲退款

有市民於8月1日於餐廳午膳結帳時以消費券付款，當時見到電子支付程式已扣減691元，不過餐廳職員指未能列印收據代表未有扣數，要求再次付款。職員當時聲稱若有重複收費，相關電子支付平台會跟進。

不過該名市民其後發現被重複扣數，多次追問電子支付平台及涉事餐廳時，電子支付平台指未收到餐廳的明確回覆，而餐廳則推說電子支付平台未有聯絡他們，投訴人認為兩者互相推搪，並向消委會投訴，經介入後投訴人最後於8月23日獲得退款。

酒樓設最低消費100元

此外，亦有市民於8月初在酒樓飲早茶後希望以消費券支付42元，但被職員拒絕，指消費券設有最低消費100元。其後酒樓經理解釋收銀處已張貼告示，指無論使用哪一種電子支付工 具，最低消費金額一律為100元。

投訴人其後向消委會查詢，消委會提醒酒樓改善，並將個案轉交相關電子支付平台，該平台回覆經調查後，未發現再出現相關情況。有投訴人亦指，使用消費券購買會員積分，並用積分選購產品後，商戶因缺貨退款時只退回部份款項，以消費券購買的積分則不能退回現金。

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有電子平台要求商戶及消費者自行協商退款安排

消委會指，商戶應只收取貨品或服務價格的實際費用，不應收額外手續費或設最低消費。消委會引述4間平台公司表示，接獲投訴會進行調查，若發現事件屬實，有機會終止與有關商戶合作。至於退款安排，有3間電子支付平台表示有關款項會直接退回消費券戶口，而另有1間平台則指因運作模式不同，退款安排會由商戶及消費者協商決定。

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