消委會抽取17款嬰幼兒穀類食品進行測試，發現當中有逾8成樣本均驗出微量重金屬鎘，更涉及多個大牌子，如Gerber、喜寶HiPP等，當中葡萄牙的Earth's Best有機米糊更同時驗出俗稱砒霜的致癌物無機砷。不過，是次所有驗出的有害物質含量，均低於多個地區的安全標準上限。

值得留意的是，不少被檢驗的穀類食品均表示有機，但Gerber Organic Oatmeal Single Grain Cereal被驗出含殘餘農藥草甘膦，但其含量較低，或因附近田地污染。



超級市場有多項嬰幼兒食品，家長要小心選擇。（廖雁雄攝）

獲消委會評安全性為滿分的嬰幼兒食品



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8成樣本含重金屬鎘 惟含量低於多個地區上限

消委會在不同零售點購得的17款樣本中，有14款樣本驗出重金屬鎘，含量由每公斤0.0035亮克至0.0230毫克，不過檢出量低於多個地區的限量。

聲稱來自葡萄牙的Earth's Best有機米糊被驗出每公斤有0.08毫克的砒霜，而其檢出量符合美國食品及藥物管理局，以及中國內地嬰幼兒穀類助食品的標準。同款食品亦被驗出每公斤有0.0077毫克的鎘。

Earth's Best代理商稱所有批次經嚴謹檢測

Earth's Best的代理商向消委會表示，所有原材料穀物批次都通過嚴謹的檢測才會應用到生產上，而是次測試的產品亦符合中國和歐洲現行法定限量。

獲評為安全性4.5分的嬰幼兒食品



2樣本驗出具致癌性黃曲霉毒素B1

有兩款樣本亦驗出具遺傳毒性和致癌性的黃曲霉毒素B1，包括德國特福芬有機米糊每公斤含有0.030微克，及澳洲Bellamy's Organic Organic Milk & Vanilla Baby Rice檢出每公斤0.02微克，但仍較香港即將生效的《2021年食物內有害物質（修訂）規例》，在主要供不足36個月大的嬰幼兒食用的食物中，每公斤0.1微克的上限低。

消委會指，黃曲霉毒素是由黃曲霉菌屬的霉菌的真菌毒素，在炎熱和潮濕氣候地區較多發現的真菌，作物在收成前後都有機會受污染。

有一款產品亦驗出蠟樣芽孢桿菌，每克有200個菌落，低於食物安全中心所定每克1000個菌落的標準，消委會指，這種細菌常見於自然環境中，有機會引致作嘔或肚瀉。

有機不等於安全 1產品含微量農藥殘餘

雖是次大部分產品都稱為有機產品，但Gerber Organic Oatmeal Single Grain Cereal被驗出含殘餘農藥草甘膦，每公斤有0.034毫克，含量低於本港和食品法典委員所定的最高殘餘限量，認，可視為燕麥產品被環境中的草甘膦污染。

Earth's Best有機米糊聲稱「Iron Fortified（強化鐵質）」。（網上圖片）

聲稱強化鐵質 惟實際含量較標示少逾一成

消委會亦指出，樣本的營養素檢出量和標示量有差異，其中Earth's Best有機米糊在標籤上指每100克有6.11毫克鐵質，但檢出量為每100克5.22毫克，比所標示的少14.4%。消委會指，以其標籤帶有「Iron Fortified（強化鐵質）」的聲稱來說，差異有欠理想，其驗出的鈣含量比標示值低約4.8%。

而Kendamil Creamy Oat Porridge被驗出有每100克有787微克的維他命A，為所有樣本含量最高，但約每日食用4次，即80克或以上，維他命A的攝入量，就有可能高於6至12個月大嬰兒的可耐受攝入量上限。

（廖雁雄攝）

Gerber Rice Single Grain Cereal性價比最高

雖然消委會指今次結果大致滿意，但測試樣本售價差距大，每 100克零售價介乎$22 至$94.4，消費者在選購這類食品時，除了安全性，還可考慮其營養標籤資料的準確性和價錢，為嬰兒挑選性價比較高的食品。

當中，最便宜的Gerber Rice Single Grain Cereal每100克售22元，亦未有驗出上述所提及的有害物。消委會建議消費者選擇安全又性價比高的嬰幼兒穀類食品，指今年首9個月共收到7宗與嬰兒食品相關的投訴，過去3年則合計有近20宗。

食環署食物安全中心發言人表示，根據《食物及藥物（成分及標籤）規例》，預先包裝嬰幼兒食物的營養標籤必須包括能量值及六種營養素的含量值（即蛋白質、總脂肪、可獲得的碳水化合物、鈉、維他命A（如有）及維他命 D（如有）），而所有資料必須符合《公眾衞生及市政條例》及《食物及藥物（成分及標籤）規例》的規定，並遵守《嬰兒配方產品、較大嬰兒及幼兒配方產品及預先包裝嬰幼兒食物的營養成分組合及營養標籤技術指引》的建議。