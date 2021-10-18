消委會｜抽查60款餅乾全含污染或基因致癌物　八成半高糖高脂高鈉

餅乾是日常零食，不過，消委會最新調查發現，60款預先包裝餅乾樣本中，全部均檢出在加工過程中產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇或丙烯酰胺，當中逾7成半，即46款更同時檢出3種污染物。另有8成半（51款）樣本屬「高脂」、「高糖」或「高鈉」食物。整體評分方面，福尚之品芝士味蘇打餅乾及Hokka評分表現最差，只有兩星半；冠華水泡餅最高分，達到五粒星。

消委會提醒消費者注意進食各式餅乾的健康風險，並敦促生產商改良制作配方，以減少食品中的污染物、脂肪、糖及鈉含量。



消委會最新調查發現，抽取市面上60款預先包裝餅乾樣本，結果發現全部均檢出在加工過程中產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇或丙烯酰胺。（廖雁雄攝）

消委會公布新一期的出版《選擇》月刊，抽取市面上60款預先包裝餅乾樣本，安全測試包括檢測樣本是否含有污染物環氧丙醇、丙烯酰胺及氯丙二醇，其中前兩者為基因致癌品。當中逾7成半，即46款更同時檢出3種污染物。在這項安全測試中，評分最低包括無印良品紅豆夾心餅、Bancheta消化餅、福尚之品芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）、Hokka餅乾、藍鑽石克力加、Dare克力加、合成較較餅。

+ 1

無印良品紅豆夾心餅致癌物含量超標

就環氧丙醇含量測試，結果發現只有 6 款沒有檢出環氧丙醇，包括Gastone Lago威化餅、麥維他消化餅、759阿信屋香脆海苔味梳打餅、小牧味屋高鈣梳打餅（芥末味）、CRICH及藍鑽石克力加。

其餘54款樣本檢出環氧丙醇，含量差距極懸殊，介乎每公斤11微克至超過3900微克。當中環氧丙醇含量最高的樣本為「 福尚之品 」， 每公斤含超過3900微克。

至於丙烯酰胺含量測試，只有5款樣本沒有檢出丙烯酰胺，包括萊家威化餅、ACE Brand 天然酵母特濃全麥梳打餅、Huntley & Palmers克力加、Nabisco克力加及YBC克力加。餘下55款樣本均被檢出相關成份，含量介乎每公斤32微克至620微克，以無印良品紅豆夾心餅的相關含量最高，並超出歐盟基準每公斤350微克水平。另外，百邦、 Bancheta、Hokka、藍鑽石、Dare及合成餅乾亦被驗出超標。

+ 1

另有8成半樣本屬「高脂」、「高糖」或「高鈉」食物。以每100克計算，60款樣本的總脂肪含量介乎4.9克至41.3克，當中33款樣本達到食安中心指引中的「高脂」食物水平。而總脂肪含量最高為「福尚之品」，每100克含41.3克脂肪；最低的樣本為「么鳳士多」，每100克含4.9克脂肪。

而樣本間的飽和脂肪酸含量差異很大，最高含量達23.7克，為Gastone Lago；最低為1.2克，為藍鑽石，兩者相差近19倍。

有46款樣本檢出反式脂肪酸，含量最高的1款威化餅樣本為Hamada Healthy Cl ub，每100克含1.36克反式脂肪酸，以此計算，進食12塊，即約86.4克所攝入的反式脂肪酸，便超出世衞建議的每日上限2.2克的一半。

另外，測試中有57款樣本附有營養標籤，當中23款檢測出的營養素含量，與標籤的差距超出規定的容忍限（20%），最嚴重1款克力加餅樣本檢出的飽和脂肪酸含量，與標示相差達76倍，消委會已將所有檢測結果轉交食物安全中心跟進。