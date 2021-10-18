消委會｜450元迪卡儂Quechua行山背囊獲4.5星　與最貴Haglöfs相同

秋高氣爽，是郊遊好季節。消委會抽查一批防水行山鞋及行山背囊，測試項目涵蓋防水及耐用度等表現，結果顯示，售價2300元Meindl的總評最高，達到4星半；較遜色的七款獲評三星半，包括售價逾兩千元的Mammut及約600元的Quechua。

行山背囊方面，性價比最高是Quechua，售價最低為449元，也獲評四星半；相比最貴的Haglöfs，同獲評四星半，售價為1659元。



Asolo、Scarpa、Merrell行山鞋易入水

消委會測試11款中筒防水行山鞋，售價由599元至約2,300元，測試項目涵蓋防水、防滑、透氣度、吸震能力和耐用表現及評審員實試等。

防水測試將各樣本浸於60毫米深的水中共6小時，若樣本出現入水情況，測試會被終止。結果發現，Asolo、Scarpa和 Merrell浸水少於一小時，已出現入水情況；最佳表現是Lowa和The North Face，鞋內完無入水。

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逾2千元Mammut與約600元Quechua評級相同

行山鞋需長時間穿著，其耐用及透氣程度亦十分重要。耐用測試結果顯示，樣本間的表現十分懸殊，整體評分由2.5分至5分，以Haglöfs及The North Face表現較遜色，分別只有3分及2.5分；Meindl、Asolo及Scarpa則取得滿分。透氣度方面，大部分樣本表現不俗，以Haglöfs及Lowa表現最好，取得滿分。

整體而言，售價2300元Meindl的總評最高，達到4星半；較遜色有七款獲評三星半，包括Adidas、Mammut、The North Face、Quechua。值得留意是售價逾二千元Mammut與約600元Quechua評級一樣。性價比高為獲評四星的Salomon及Haglöfs，售價為約1500元。

消委會測試13款日用型行山背囊，以Deuter最高分。（消委會提供）

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行山背囊Deuter最高分達5星

另外，消委會測試13款日用型行山背囊，容量由22升至30升，售價由449元至1,659元；當中7款樣本附有防水雨擋。測試項目涵蓋存儲可用性、防水表現、耐用表現、反光設計等。

防水表現方面，在沒有使用雨擋的情況，Salomon出現入水，Vaude及Fjällräven袋內亦有被沾濕。防水表現最佳的是Deuter及Black Diamond，在沒有配備雨擋下，仍能有效抵禦雨水，獲最高5分。

整體評分以Deuter最高分，達5星，售價為1,325元；表現較遜色是售價Thule 、Fjällräven及Salomon，皆獲評為四星，價錢為798元至1000元。性價比最高是Quechua，售價最低為449元，也獲評四星半；相比最貴的Haglöfs，同獲評四星半，售價為1659元。