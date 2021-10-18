「快必」譚得志涉煽惑案　控方播梁天琦談光時片段　突遭法官叫停

人民力量成員譚得志（快必）涉去年多次擺街站時發表煽動言論，包括多次提及「光復香港．時代革命」的口號，被控14項罪名。案件今（18日）在區域法院續審，控方傳召嶺大歷史系教授劉智鵬，就「光時」意思作詮釋，指該口號是由梁天琦於2016年參選時首次提出，當時語境有推翻政權之意。控方又在庭上播出梁發表言論的片段，惟放片不久，法官陳廣池突然叫停，並說：「在咁莊嚴的法庭上，播呢位人士所講，所謂既政治表述……」陳官又叫控方考慮是否需要繼續播片，並休庭片刻。控方最後沒有再播放涉及梁天琦的部份。



指梁天琦是「光時」口號的創始人

嶺大歷史系教授劉智鵬供稱，「光復香港，時代革命」有緊密語意聯繫，不能將此兩句分開理解，分析時要考慮到說出口號時的語境，即時、地、人、事。而該句口號最先由梁天琦於2016年立法會補選時完整提出，劉因而認為梁為始創人。

認為譚喊口號的語境與梁相似

劉在報告提及梁參加補選中的片段和宣傳單張，其中宣傳單張曾提及「香港人必須以武犯禁，挺身而出，只因世上一切真正的改變乃始於抗爭」，又指「本土民主前線以本土主義為綱，勇武抗爭為實；堅守港中區隔，維護本土意識」，認為梁有推翻政權，將香港視為獨立於中國的一部份之意。劉認為譚當日喊「光復香港 時代革命」時的語境，與梁天琦參選時並無太大不同。

指光復及革命有暴力奪權之意

從歷史角度而言，「光復」早在三國時期已有出現，當時意指恢復已失去的國土、已滅亡的國家及政權等。「革命」則早於先秦時期已出現，在政治上使用有以暴力奪取政權，推翻當朝政權的意思。

而若將「光復香港」及「時代革命」合併在一起分析，劉認為整句的意思是收復落在敵人手上的香港特別行政區，引伸為不承認為國家的一部份，將國家政權視為敵人。「時代革命」意指將採用手段造成政權或社會制度改變，以造成時代改變，可引伸為不接受國家及香港特別行政區的管治，企圖以改變政權、社會制度，取代現有政權及社會制度。

旁聽人離場 官著控方準備攝錄機

控方原打算在法庭播出梁天琦在參選時的拉票片段，惟片段播放了不足5分鐘便遭陳官打斷。陳官質疑控方沒有必要「在咁莊嚴的法庭上，播呢位人士所講，所謂既政治表述」，隨即宣布休庭15分鐘供控方考慮是否要繼續播放。部份旁聽人士聽罷立即離開法庭，並發出此起彼落的聲音，尚未離開法庭的陳官見狀，即指示控方準備攝錄機拍下情況，強調法絕非「大笪地」。休庭過後，控方沒有再播有關梁天琦的言論，但有繼續播放當日示活動有其他人叫口號及遊行的部份。

被告譚得志（48歲）否認發表煽動文字、煽惑他人參與未經批准的集結等共14罪。

案件編號：DCCC927、928、930/2020