施政報告｜十四五助建國際創科中心　薛永恒︰創科界迎來黃金時代

政府近日發布最新一份《施政報告》，當中有不少篇幅提及創科相關的發展計劃。華潤創業與香港城市大學今日（18日）為成立聯合科創投資平台協議，舉行簽署儀式。創新及科技局局長薛永恒出席時表示，本屆政府4年多以來，已史無前例投放了逾1,300億元。目前本港初創企業已增至約3,700間，創科界就業人數達44,600人。而隨着「十四五」規劃支持香港建設國際創新科技中心，他形容創科界將迎來「黃金時代」。



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薛永恒︰「官產學研」加速科研成果

薛永恒表示，創科發展有賴各界的共同努力，當中「官產學研」的積極投入同樣重要。而今日華潤創業與城大的合作，正是最佳的例子，利用企業及院校的優勢，產生協同效應，加速科研成果。他提到《施政報告》為香港建立更完整的創科生態圈，同時「十四五」規劃支持香港建設國際創新科技中心，強調須進一步推動創科發展，「創科界將迎來黃金時代，我們必須更好把握這千載難逢的機會。」

創新及科技局局長薛永恒形容本港創科界，將迎來「黃金時代」。（資料圖片）

政府4年來向創科投放了逾1,300億元

薛指，本屆政府4年多以來，已史無前例投放了逾1,300億元，從基建、人才、資金、技術及科研等方面，全方位推動創科發展。他說，形容近年創科生態為「生機勃勃」，例如本地初創企業目前已增至約3,700間，是2014年的3倍半、創科界就業人數亦急增逾兩成半，達44,600人、創科風險投資總額劇增至7倍，2020年規模近100億元。「本地孕育的獨角獸企業更是從無到有，至今已見證12家獨角獸企業的誕生。」

薛又指，自創科創投基金成立以來，基金與共同投資夥伴，共投資了21家本地創科初創，涉及金額逾1.2億元，並吸引6.7億元的私人投資。同時，為了鼓勵大學初創企業的發展，大學科技初創企業資助計劃的撥款，亦由每年400萬元倍增至800萬元。而本港兩個創科園區亦推出不同計劃，為其租戶和培育公司提供支援。

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