許正宇不擔心北部都會區資金不足　強調創科與金融是「你中有我」

財經事務及庫務局局長許正宇今早（17日）於商台節目表示，金融提供資源讓創科發展，兩者為「你中有我，我中有你」，剛發表的《施政報告》提出設立特殊目的收購公司（SPAC）的上市制度亦與創科相關，但現階段不容許散戶參與，只限專業投資者參與認購及買賣。至於《施政報告》重點的「北部都會區」願景，許認為可考慮私人資本或者公私合營，指資金來源不一定全部來自政府，不擔心計劃資金不足。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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許正宇表示，金融提供資源讓創科發展，強調兩者為「你中有我，我中有你」他指，當局已透過不同政策，包括上市改革、引入基金遷冊制度、稅務寬免等，協助初創企業，而施政報告提出設立特殊目的收購公司（SPAC）的上市制度，亦與創科融資相關。

他指，政策目的是吸納優質的SPAC來港上市，要以質量先行，為加強對投資者的保護，現階段並不容許散戶參與，只限專業投資者參與認購及買賣。

許正宇：北部都會區資金不一定全部來自政府

對於有人憂慮「北部都會區」若連同「明日大嶼」項目同時進行，或令庫房帶來壓力。許正宇以當年發展沙田新市鎮為例，指可採取融資或集資的安排，可考慮私人資本或者公私合營，資金來源不一定全部來自政府。他亦指，不擔心「北部都會區」的資金不足，認為應找一個效益最佳的方案，以充分動用資本。

許正宇表示，金融提供資源讓創科發展，強調兩者為「你中有我，我中有你。」（資料圖片／李澤彤攝）

碳排放交易是大勢所趨 冀更多私營機構發行綠色債券

此外，《施政報告》亦提出，支持港交所與廣州期貨交易所，就碳排放交易金融產品開展合作，許正宇表示，證監會和港交所將成立小組研究，指碳排放交易是大勢所趨，達成碳達峰和碳中和等目標，需不少資金和融資才可協助行業轉型，而外國已經盛行有關做法。除了研究碳排放交易，政府已經發行綠色債券，希望更多私營機構參與發行，當局亦將監管和培養更多相關人才。

另外，許正宇表示，希望盡快做到「港股通」容許以人民幣計價。他相信，若內地投資者直接以人民幣購買港股，可免除匯率的不確定性，提升整個市場效率。他認為，措施能讓人民幣生態圈變得更豐富，「絕對係好事」。