預留250公頃創科用地　薛永恒：與深圳副市長對接　確保雙方定位

港府銳意提升本港創科發展，最新一份的《施政報告》提出，預留250公頃土地發展創科項目，包括整合拓展「新田科技城」。創新及科技局長薛永恒今(17日)於無綫節目《講清講楚》表示，創科勢頭向好，「士地唔係今日決定，聽日就可以作基建發展」，遂需預早規劃未來方向。

他又提到，已與深圳副市長「對接」，確保協調港、深兩地定位，免雙方角色重疊，本港將聚焦基礎科研或高端生產，深圳則可主力作應用科研和原件製造。



落馬洲河套地區佔地約87公頃，當中將發展為「港深創新及科技園」（創科園），《施政報告》提出，將聯同聯同落馬洲/新田一帶地方，整合為「新田科技城」。（資料圖片/梁鵬威攝）

《施政報告》提出預留約250公頃土地推動創科項目。薛永恒指，本港創科發展勢頭不斷向好，不少年輕的科學家希望加入數碼港及科學園，惟資源有限，亦供不應求，「士地唔係今日決定，聽日就可以作基建發展」，遂需預早規劃及做好準備。



被問到位於河套地區的港深創科園，聯同落馬洲/新田一帶地方，整合為「新田科技城」，惟周邊一片荒蕪，如何吸引創科企業進駐，他則指，需要完善配套，落馬洲站距離僅900公尺，未來更有鐵路可直達皇岡，一地兩檢，且其鄰近福田區，亦是一大優勢，可借助其已有的基建發展。他又提到，深圳政府同意設立科學園分園，可在港深創科園落成前，先協助本港創科企業落戶當地，進軍內地市場；同時吸引內地企業到港，「用外循環走出去」。

創新及科技局局長薛永恒。（資料圖片）

本港及深圳均大力推動創科，他指，本港於基礎科研有先天優勢，可聚焦發展生命科技；至於深圳則優於應用科研和原件製造，東莞及廣州則可以量產，本港同時亦可包辦推廣、法律、金融等專業服務一條龍，且亦有能力進行高端生產。

至於如何確保深圳不會分一杯羹時，他則指，本港及深圳各自因應優勢「落地」，互作協調，亦已與深圳副市長「對接」，確保協調雙方定位。

▼2021年《施政報告》發展河套地區▼



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