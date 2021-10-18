上半年發生13宗致命工業意外　羅致光：加強推廣高處工作安全信息

致命工業意外最近屢有發生，勞福局局長羅致光今日（18日）在第13屆「全港傑出職安健員工嘉許計劃」頒奬典禮致辭時指，今年上半年發生13宗致命工業意外，涉及建造業，人體從高處墮下的個案有5宗。他稱，勞工處已進一步加強推廣高處及離地工作的安全信息，其中包括透過工人常用網站、流動應用程式和在電台賽馬日節目中播放知名人士的宣傳聲帶，以及資助工會及相關機構在工地舉辦講座等等。



勞福局局長羅致光致辭時指，今年上半年發生13宗致命工業意外。（黃詠榆攝）

羅致光稱，在2020年至2021年上半年期間，約160宗工人因違犯職安健法例的個案，被法庭定罪，當中共涉及約400,000元罰款。其中1宗涉及致命工業意外，工人更被判處監禁刑期，呼籲僱員遵守職安健法例，以免誤墮法網。

推網上投訴平台 至今發290次書面警告及8張停工通知書

另一方面，他稱為讓勞工處進行更具針對性巡查執法，推出了網上職安健投訴平台，至今年7月，勞工處透過該平台共接獲473宗涉及職安健的投訴個案。就投訴所發現違反職安健法例的情況，勞工處共發出290份書面警告、8張「暫時停工通知書」及72張「敦促改善通知書」，並就此作出36項檢控。

協興工程有限公司機械部經理黃潤安（左）、協興工程有限公司機工領班重機（管工）黃凱榮（右）。（黃詠榆攝）

多年前工傷需停工一個月 管工更能體會職安健重要性

今屆「全港傑出職安健員工嘉許計劃」有190間機構、388名員工參與嘉許計劃，金獎得主之一、協興工程有限公司機工領班重機（管工）黃凱榮分享稱，約7、8年前試過工傷，形容當時一時大意，工作時被機械壓到腳掌，需住院一星期，更停工一個月，令其意識到職安健重要性，之後工作時更小心，工作環境亦更多科技協助，確保安全。

另一名金獎得主、協興工程有限公司機械部經理黃潤安入行廿年，見證行內職業安全不斷改進，「更多事前計劃安全、有效率」，公司亦引入不同「小發明」，協助推廣職業安全，如電箱自動感應器，當違到一定電壓便會停機，減低發生意外風險。