職安健修例「加辣」　商界轟罰額過高：部分僱員都需為意外負責

本港職安意外頻生，港府建議修訂職安健條例，提高罰則，立法會人力事務委員會今（19日）開會討論，多位立法會議員同意修例「加辣」，因過往定罪過輕，即使涉及工友喪命，亦僅輕判了事，但他們憂慮，修例後條文仍存漏洞，無助提高法庭量刑結果，亦無從制衡發展商巨頭；有商界背景的議員則認為，罰款額過高，不利企業營商，又認為非所有意外均由僱主疏忽引致，僱員亦有責任。 勞工處官員指，現階段正就修例向持份者作諮詢，期望3月可完成，冀於今屆政府任期內完成立法工作。

過去違例個案多以罰款為主，如以建造業致命工業意外為例，去年每張傳票平均罰款亦僅達 27,000 元。（資料圖片）

建造業致命工業意外平均只罰2.7萬

本港職安健條例一向被批評檢控力度不足，過去違例個案多以罰款為主，以建造業致命工業意外為例，去年每張傳票平均罰款亦僅達27,000元。職安健條例實施以來，亦僅得3宗個案獲法庭判處監禁緩刑，罪成者被判即時入獄更是「零紀錄」。

勞福局早前向立法會提交建議，初步計劃提高職安健條例罰則，最高罰款額擬由目前的50萬元大幅提高至300萬元，最高監禁期則由6個月提高至兩年；嚴重違規個案方面，政府初步建議將罰款金額與被定罪公司的營業額掛鈎，水平訂於其10%或600萬元，發傳票期限亦由6個月，延長至一年，予勞工處更多時間搜證。

係咪工人唔值錢？ 法會勞工界陸頌雄批定罪刑罰過低

係咪工人唔值錢？ 法會勞工界陸頌雄批定罪刑罰過低

勞方：定罪刑罰過低 廿多年沒修例

工聯會勞工界陸頌雄則指，本港職安傷亡是悲劇，過去定罪刑罰過低，且廿多年沒修例，即使僱員賠上性命，企業僅作輕微罰款便可了事，「係咪工人唔值錢？」，他同意將罰則提高，但認為港府未有解決量刑過低問題。梁耀忠亦認為，法庭以過往案例一般判罰額作判刑標準，即使提高罰則，亦憂慮最終只淪為數字遊戲，「提高咗都無用，依家似係視線轉移，交咗差就算。」

委員會副主席、工聯會勞工界何啟明指，現時企業多以有限公司開設，如出現職安意外，董事可毋須「上身」，建議可由董事擔任安全委員會簽名「畫押」，承擔職安健責任，又認為港府可考慮向承包工務工程的違規外判或聯營公司「釘牌」。

公民黨郭家麒則憂慮，即使提高罰則，亦只能懲處中小型分判商，大地產商或大業主則可逍遙法外。

自由黨邵家輝批有人「不生性」拒戴安全帶

自由黨批發及零售界邵家輝表示，保障工人固然是港府應有責任，但並非所有意外均因僱主疏忽而起，僱員自己本身亦應多加留神，部分「不生性」工人如無佩戴安全帶，最終釀成意外，僱主亦需承受巨額罰額是不合理。

他又認為，嚴重違規個案罰款額過高，中小企難以承擔，「大到咁樣，叫人點樣做生意？」他又質疑目前違規個案判刑過低，勞工處理應向法庭作覆核，而非向企業開刀。

勞工處副處長(職業安全及健康)梁永恩指，冀於今屆政府完成立法工作。（羅君豪攝）

勞工處副處長(職業安全及健康)梁永恩表示，法例有涵蓋規管上層管理人員，如證據充分，同需負上責任，但他承認過去未有機會援引相關條文提控。他又補充指，條例有規範各級持份者，增加罰額是提高法庭量刑的第一步，因為修例條文反映社會看法，法庭需作適度回應。至於罰則有否針對大僱主，他以其他海外國家為例，指大部分國家並無此條文設計，現階段暫未見到有需要納入法規，另需時凝聚共識。