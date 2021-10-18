5地區康健站本月下旬陸續啟用　深水埗地區康健中心今日開幕

食物及衞生局宣布，北區地區康健站、離島地區康健站今日（18日）起投入服務，餘下5間地區康健站分別設於觀塘、大埔、中西區、東區和沙田，將於本月下旬陸續投入服務。另外，深水埗地區康健中心今日正式開幕，行政長官林鄭月娥到場主持開幕典禮。



深水埗地區康健中心今日正式開幕。（政府新聞處圖片）

由非政府機構營運 定位基層醫療健康服務

食物及衞生局稱，為扭轉現時「重治療、輕預防」的醫療體制和觀念，本屆政府在任期內於7個地區設立地區康健中心，並於另外11個地區設立規模較小、屬過渡性質的地區康健站，務求在全港18區均可提供，以預防為中心的基層醫療健康服務。

各區的地區康健中心和地區康健站由政府資助設立，並由非政府機構營運。地區康健站與地區康健中心同樣以地區為本，為在當區居住和工作的人士提供不同層面的基層醫療健康服務，好讓他們得到適時的護理和服務。地區康健站除設有主中心外，亦會按需要設置附屬服務點，便利巿民。

林鄭月娥主持康健中心開幕：重治療，輕預防

另外，深水埗地區康健中心今日正式開幕，行政長官林鄭月娥到場主持開幕典禮時表示，期望藉此扭轉現時「重治療，輕預防」的醫療體制及風氣，以應付人口持續快速老齡化的挑戰。

林鄭月娥於開幕禮致辭提到，大力發展基層醫療和推動醫社合作是刻不容緩，十分期待地區康健中心透過非政府組織夥伴的積極參與，可以善用區內網絡及資源，主動及靈活地推動以地區為本並切合社區需要的基層健康服務。

位於石硤尾邨美禧樓的深水埗地區康健中心由聖雅各福群會負責營運。護士、專職醫療人員、藥劑師、社工及支援人員所組成的跨專業團隊會為居民提供各項政府資助的基層醫療服務，包括健康推廣、健康評估和篩查、慢性疾病管理及社區復康等。