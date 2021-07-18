陳肇始料本屆政府有望成立多5區康健中心　11區設過渡性康健站

政府打算在全港18區設立地區康健中心，為市民提供基層醫療服務，當中葵青地區康健中心及地區康健中心已投入服務。

食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）發表網誌，預期可於本屆政府任期內，在另外5個地區成立康健中心，並會在其餘11區設立屬過渡性質的「地區康健站」，今年第三季起為市民提供服務。



食物及衞生局局長陳肇始到訪深水埗地區康健中心。（食物及衞生局局網站）

陳肇始說，政府會逐步在全港18區設立地區康健中心，隨葵青地區康健中心及深水埗地區康健中心成立，他們預期可於本屆政府任期內，在另外5個地區成立康健中心，當中包括黃大仙、南區、元朗、屯門及荃灣。

陳又指，政府會在其餘11區設立屬過渡性質的「地區康健站」，即灣仔、東區、油尖旺、觀塘、大埔、離島、北區、沙田、九龍城、西貢和中西區，預期今年第三季開始為全港市民提供服務。

陳補充，2019年9月成立的葵青地區康健中心及剛投入服務的深水埗地區康健中心，是透過醫社合作和公私營協作模式，提供各項政府資助的基層醫療健康服務，包括健康評估、慢性疾病管理及社區復康服務。