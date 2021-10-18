中大聯合書院學生會幹事會宣布解散　不滿校方「脅逼」獨立註冊

繼中大學生會早前宣布解散後，校內聯合書院學生會幹事會今日（18日）在社交媒體，宣布解散。聲明形容，「校方將脅逼獨立註冊之魔爪伸向書院學生會」，故在別無他選下，宣布全數內閣成員請辭，並解散聯合書院學生會幹事會。



59年歷史走到盡頭

聲明指出，歷屆聯合學生會肩負重任，屢就院政、校政以至時政等不公義議題發聲，弘揚書院校訓「明德新民」之精神，亦在象牙塔以外推己及人，關心社會。不過在當今情勢下，形容「實踐校訓的空間恐怕也寥寥無幾」。

聲明又提到，聯合書院學生會幹事會59年歷史，於今天正式走到盡頭，感到有負前人多年來的血與汗，向每一位聯合人致歉，並說「如今壯志未酬，縱有萬般不甘，卻無絲毫後悔，衷心感激各位支持」。

幹事會最後引述述書院校歌，「浩浩青天，昭昭白日。爾式爾瞻，唯精唯一」作結，並說「就此別過，後會無期」。對於指控「校方將脅逼獨立註冊之魔爪伸向書院學生會」，未有進一步解釋。

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