中大學生會解散｜中大學生報澄清學生會僅停止運作　並非解散

中大學生會今日（7日）在社交平台發解散聲明，指上月十日召開學生會聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案。中大校方後來亦回應指，對學生會決定主動解散感遺憾。

有份參與學生會聯席會議的《中大學生報》晚上在FACEBOOK發帖，澄清中大學生會只是「停止運作」，而並非「解散」，認為議案與學生會及校方聲明內容有出入，表明反對將「停止運作」決定表述為「解散」。



中大學生會今日宣布解散學生會，而校方亦發聲明指對學生會主動解散感遺憾，但《中大學生報》晚上發文，澄清議案與學生會及校方聲明內容有出入。（資料圖片）

《中大學生報》表示， 在9月10日，中大學生會代表會在聯席會議上通過的議案內容是「聯席會議接納中大學生會代表會全體代表請辭，中大學生會即時停止運作，議案自代表會職員會公布起生效」。

停止運作只是架空狀態 架構仍存在

《中大學生報》形容，上述通過的議案是意指在全體代表辭職情況下，代表會無法發揮其在學生會內最高立法、監察及民意代表機構的角色，因此學生會「無法運作」。他們又指，「停止運作」代表學生會現為架空狀態，即架構仍然存在，因此校方沒有干預學生會事務的權利，更不可能取締學生會的角色。

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並非反對辭職 惟「解散」學生會應全民投票

《中大學生報》補充，由於辭職是個人決定，再加上目前的形勢，故強調他們並非反對是次聯席會議所通過的辭職議案，但反對將「停止運作」決定表述為「解散」。

他們表示，解散學生會關乎全體中大學生利益的議案，故需以全民投票方式決定。中大學生在如此重大、影響自身利益的事宜上，應有表述意見與決策的權利。

中大於二月時宣布與內閣「朔夜」割席，並提出多項「封殺」措施，包括要求學生會註冊為獨立社團。中大學生會今日在社交平台發解散聲明，指上月十日召開學生會聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案，並形容歷51屆、堅持由民主程序產生的中大學生會成為歷史。之後中大回應稱，對學生會決定主動解散感遺憾。