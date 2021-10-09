中大學生會解散｜校方將凍結學生會資產　屬會需轉學生事務處屬下

成立逾半世紀的香港中文大學學生會，周四（7日）宣布解散，中大校園電台引述消息，指校方要求中大學生會屬下團體登記，成為學生事務處屬下組織，屬會名稱須刪去「中大學生會」字眼；若限期前拒絕登記，或會被要求遷出會室及暫停財務支援。

而大學財務處將會涷結學生會帳戶資產，直到再有同學認可的學生會成立才會解涷。

至於學生會委任校委會代表，消息指校方希望有關代表留任，減低影響。

《香港01》正就事件向中文大學查詢。



中大學生會今日宣布解散學生會，而校方亦發聲明指對學生會主動解散感遺憾，但《中大學生報》晚上發文，澄清議案與學生會及校方聲明內容有出入。（資料圖片）

中大學生會周四（7日）表示，上月10日召開聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案。

學校將撥出款項予組織維持日常運作

中大校園電台昨晚（8日）在社交平台報道出帖，指校方發聲明，提及學生事務處（OSA）將會接手負責學生會負責的相關服務。

屬會轉學生事務處屬下 刪「中大學生會」字眼

中大校園電台又引述消息，指學生事務處下周會設立網上註冊系統，予中大學生會屬下團體登記，屬團登記後將成為學生事務處屬下組織，大學會撥款予組織維持日常運作，但組織名稱將不會再有「中大學生會」字眼。若屬下團體若希望繼續使用會室，則必須向校方進行登記。

帖文提到，若限期前拒向校方登記，或會被要求遷出會室及暫停財務支援。而系會及院會等組織，則會研究轉至本科學系及學院屬下，由學系或學院負責管理。

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文化廣場及民主牆交師生中心管理委員會管理

另外，大學財務處將會涷結中大學生會帳戶資產，直到再有同學認可的學生會成立才會解涷；以往由學生會管理的文化廣場及民主牆，管理權將轉交師生中心管理委員會。

消息：校方希望學生會委任校委留任

至於由學生會委任的校務委員會學生代表，中大校園電台引消息指，校方希望有關代表繼續留任，維持學生校政參與，將學生會解散所造成的影響減至最低。