楊潤雄：相信中大學生會解散不影響學生服務　學生組織需要守法

成立半世紀的香港中文大學學生會，昨日於社交平台發放解散聲明。教育局局長楊潤雄今日（8日）出席《施政報告》記者會時回應事件指，每個組織應該有明確成立的目標及工作規則，解散決定應由該組織自決；又形容今次事件上，「係大學同學生會之間嘅關係」，大學在行政工作上有權根據法例賦予的權力，評估事情後作出相應行動，對做法絕對支持，亦希望各界尊重院校自主原則。



中大學生會今日宣布解散學生會，而校方亦發聲明指對學生會主動解散感遺憾，但《中大學生報》晚上發文，澄清議案與學生會及校方聲明內容有出入。（資料圖片）

中大學生會昨日發聲明，指該會於上月十日召開聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案。

教育局局長楊潤雄強調，學生組織無論在舉辦活動或為學生提供服務時，都必須守法守規。（余俊亮攝）

楊潤雄：解散決定由組織自決

教育局局長楊潤雄就《施政報告》今日見記者時回應相關提問時指，不同的學生組織成立背後有不同目的，例如旨在為學生舉辦活動、提供服務或助校方收集學生意見等，每個組織應該有明確成立的目標及工作規則，當中包括組織在停止運作時的做法，「每個組織因應實際情況決定點做，由返個組織自己決定」。

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強調學生組織辦活動時要守法守規

但他強調，學生組織無論在舉辦活動或為學生提供服務時，都必須守法守規，包括必須遵守校規。他形容，在今次事件上，「係大學同學生會之間嘅關係」，大學在行政工作上有權根據法例賦予的權力，評估事情後作出相應行動，對做法絕對支持。

相信校方會提供足夠服務

他又相信，即使學生會解散，校方日後亦會為學生提供足夠服務，包括為學生會屬會提供支援等，以及與學生保持溝通，並透過現行方法收集學生意見，直言「絕對唔擔心一個學生會解散後，對學生服務有直接影響」，希望各界尊重院校自主原則。