強制檢測｜染疫機場工人曾到　北角Cafe Paradise金百皇餐廳覆檢

食物及衞生局今晚（18日）公布強制檢測公告，因應一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，任何曾於本月1日身處北角Cafe Paradise和北角金百皇餐廳，及本月8日到過大埔劉開玲醫務所的士，都要在本周三（20日）前進行強制檢測覆檢。



▼10月18日強制檢測公告▼



▼Hactl員工確診▼



涉染疫機場貨運工人及外遊返港確診病人

一名在機場超級一號貨站HACTL工作的貨運工人月初確診，他帶有L452R變種病毒，被列為本土不明源頭個案。食物及衞生局因應上述個案及一宗潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，發出強制檢測公告，本港三處地方須要強制檢測覆檢：

一，任何在本月1日下午5時30分至下午6時30分期間曾身處北角英皇道483-497 號東寶大廈地下 C-D 號鋪 Cafe Paradise 的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，須於本月 20 日或之前接受檢測。

二，任何在本月1日下午5時30分至下午8時期間曾身處北角英皇道483-497號東寶大廈地下A 號鋪金百皇餐廳的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客) ，須於本月20 日或之前接受檢測。

三，任何在本月8日下午3時30分至下午6時30分期間曾身處香港新界大埔太和安和樓3樓307 號鋪劉開玲醫務所的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，須於本月20日或之前接受檢測。

以上受檢人士若在本月16至18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；已經完成疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

另外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告：

一，任何在本月5日至18日期間曾身處新界大埔富忠里1號香港耀能協會賽馬會田綺玲學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本月 20 日或之前接受檢測。

二，在本月5日至18日期間於香港新界青衣青綠街23號保良局世德小學就讀一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於本月20 日或之前接受檢測。

以上受檢人士若在本月16至18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。