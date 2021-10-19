新冠肺炎．10.19｜蒙古返港童確診　瑪嘉烈醫院漏報針後面癱個案

政府今日公布第六輪指定檢疫酒店的名單。由2021年12月1日至2022年2月28日的新一輪指定檢疫酒店計劃共涵蓋40間酒店，提供約11500間房間。政府可在有需要時調整這一輪計劃所提供的房間數目。中西區酒店數目最多達10間，新加入酒店包括油尖區香港金域假日酒店、香港逸蘭銅鑼灣酒店、荃灣西如心酒店 (低座)等。



衞生防護中心今日公佈（19日）確診2宗輸入個案，均帶有L452R變種病毒，其中51歲男患者英國抵港時無病徵，已接種兩劑復必泰疫苗，另一宗為3歲女童蒙古抵港，有病徵。今日初步確診少於10宗。



本港昨日（18日）新增5宗輸入個案，患者全帶變種病毒及已完成疫苗接種，初步確診個案則少於5宗。



澳門則會在今日（19日）中午12起，經珠澳口岸入境珠海再毋須隔離14天，而新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，新型冠狀病毒滅活疫苗適用人群即日起由年滿18歲下調至年滿12歲，家長或其他監護人可開始可相關人士預約接種。



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▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼



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強制檢測｜東華三院群芳幼兒園上榜 師生最遲周四檢測

【23:47】食物及衞生局今晚（19日）刊憲，將東華三院群芳幼兒園、十八鄉鄉事委員會公益社小學二年級，納入強制檢測。任何人於指明期間，曾逗留超過兩小時，須在10月21日(周四)或之前接受檢測。

新冠疫苗｜單日4100人打首劑 接種率微升至67.9%

【22:17】疫苗接種計劃自2月下旬展開，今日（19日）已是第236日。政府表示，今日有9,300人接種疫苗，當中約4,100人打第一針，目前累計4,570,019人已打至少一針，佔合資格人數的67.9%。

除夕煙花連續第三年取消機會大 旅發局：正籌備另一大型實體活動

【19:16】因為反修例事件及疫情來襲，2020年及2019年的除夕夜中，煙花同樣於維港上空消失。每年主辦本港年度壓軸活動「除夕煙花匯演」的旅發局預告，今年匯演「很大機會」不能舉辦，即連續第三年沒有除夕煙花匯演活動。

不過，旅發局總幹事程鼎一表示，年底將會有另一個「實體」大型活動推出，現時仍在籌備當中，預言該活動會令市民非常期待：「但要喺維港兩岸舉行煙花冇乜可能。」另外，「香港單車節」由於籌備需時，相信要改在明年第一季舉行。

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粉嶺浸信會呂明才幼稚園爆發上呼吸道感染 20學童中招

【18:58】本港早前有多間幼稚園因出現上呼吸道感染，全校須強制檢測。衞生署衞生防護中心今日（19日）正調查粉嶺浸信會呂明才幼稚園爆發的上呼吸道感染個案。中心表示，20名學童，包括11男9女，年齡介乎3至5歲，他們出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。其中兩名病人已經求醫，當中一人經治療後已出院。全部病人情況穩定。

政府公布新一輪檢疫酒店名單 增四酒店應付聖誕、農曆新年回港潮

【17:46】聖誕節及新年長假期將至，外地留學港人每年都會在長假期回港。政府今日（19日）公布第6輪指定檢疫酒店的名單，由2021年12月1日至2022年2月28日，期間將有40間酒店，提供約11,500間房間，較第五輪多4間酒店，增1,500個房間。

政府發言人指，因應今輪計劃將涵蓋數個長假期，提供更多酒店房間以應付可能出現的更大需求。

美酒佳餚巡禮11月舉行 400餐廳提供優惠 再度不設中環主場

【16:54】連續舉辦12年的的旅發局「美酒佳餚巡禮」將於11月1日至30日舉行，受疫情影響，今年未能在中環海濱舉行。將移師到4個不同地區及線上商店一共的400間餐廳舉行，四個主打地區分別為中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀。旅發局總幹事程鼎一表示，疫情之下的第二個美酒佳餚巡禮，會改用一個特別的模式向港人展示，期望可以一如以往有14至15萬人參與活動，是次的活動經費為1,500萬元，疫情之下對外的宣傳費用減少，主要是用於一個月來的本地及外地宣傳費用。

新冠肺炎｜今增2宗輸入個案帶變種病毒 3歲女童蒙古抵港確診

【15:19】衞生防護中心今日公佈（19日）確診2宗輸入個案，患者均帶有L452R變種病毒，其中51歲男患者英國抵港時無病徵，已接種兩劑復必泰疫苗，另一宗為3歲女童蒙古抵港，已有病徵。另外，今日初步確診少於10宗。

新冠疫苗｜市民接種後面癱 申保障基金被拒 揭瑪嘉烈醫院無呈報

【15:15】民主黨上月中收到一宗接種新冠肺炎疫苗後的求助，事主Y先生接種復必泰後出現貝爾面癱副作用，事後到瑪嘉烈醫院求醫並接受治療。Ｙ先生其後申請疫苗保障基金，但被拒絕，原因是其個案未獲醫院向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」。



民主黨要求瑪嘉烈醫院交代為何未有呈報面癱個案，擔心副作用數字一直被低估。民主黨又估算，涉事個案至少可獲賠償10萬元。

新世界維港渡海泳擬12月12日復辦 參加者須打齊疫苗兼檢測呈陰性

【14:38】停辦兩年的新世界維港渡海泳，今年正式「復活」！主辦單位宣布，今年12月12日擬復辦維港渡海泳，所有參與泳手須於比賽舉行日期前14天（即預計11月28日前）完成接種兩劑政府認可的新冠疫苗，並須於賽前出示陰性病毒檢測證明，以配合政府防疫措施，確保全部泳手及工作人員的安全。

▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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通關｜港府未定與內地通關方案 鍾國斌：考慮到幾時 何年何月？

【11:00】港府近日與內地商談通關事宜，但至今仍然通關無期。自由黨黨魁鍾國斌今早（19日）於港台節目批評，政府一直未決定與內地通關方案，「𠵱家我哋700萬人等呢個政府去考慮個機制，用邊個機制，咁即係考慮到幾時，何年何月？」



鍾又稱，既然未知何時與內地通關，港府應考慮先與國際通關，但政府無動於衷，「你起碼有度門開俾我哋，過返正常生活丫，營商、各方面嘅嘢，講咗好多次嘅，但又係talking to wall，對住幅牆。」

聖誕新年料回港人數多 酒店業：下輪檢疫酒店增2000房多為中低價

【09:31】疫情下，從外地回港需自費入住檢疫酒店隔離，但檢疫酒店房間不時出現短缺。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城今早（19日）於港台節目表示，港府曾提及增加下一輪檢疫酒店數量，總房間數量由1萬間增至1.2萬間，當中主要為中低價、四星級或以下的酒店。

▼10月18日強制檢測公告▼



強制檢測｜染疫機場工人曾到 北角Cafe Paradise金百皇餐廳覆檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（18日）公布強制檢測公告，因應一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，任何曾於本月1日身處北角Cafe Paradise和北角金百皇餐廳，及本月8日到過大埔劉開玲醫務所的士，都要在本周三（20日）前進行強制檢測覆檢。

▼9.27可藝中學成首間恢復全日面授中學▼



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▼2019年渣打馬拉松▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.18｜增5輸入確診個案 191中學申恢復全日面授

新冠肺炎｜5輸入個案全帶變種病毒 卡塔爾航空多哈航班禁抵港2周

通關｜譚耀宗：追蹤功能屬重點 田北辰稱內地表態不滿港外防措施

梁子超指通關碼僅事後補救 斥無做好外防輸入 豁免政策自相矛盾

新冠疫苗｜單日4633人打首劑 按日增近八成 接種率微升至67.8%

新冠疫苗｜公院接種站今起增至7個 屯院受歡迎一日最多打160針

渣打馬拉松｜周日凌晨起封西隧往港島路段 港鐵3時35分開頭班車

復課｜191間中學申請全日面授 其中32間全部年級回復正常上課

沙田廣林苑幼稚園爆發上呼吸道感染 涉及20學童全部穩定2人留院

新冠疫苗｜澳門：滅活疫苗適合接種年齡即日起下降至年滿12歲人士

調查：打工仔今年僅加薪1% 扣除通脹10年來首現負數 料明年加3%

昂坪360今年人流倍增 Vivienne Tam心經簡林辦時裝騷

外賣速遞員認拉下口罩吸煙罰款8千元 涉阻差罪裁定罪名不成立

5地區康健站本月下旬陸續啟用 深水埗地區康健中心今日開幕

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



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▼來港易自9月15日起實施▼

