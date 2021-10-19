聖誕新年料回港人數多　酒店業：下輪檢疫酒店增2000房多為中低價

疫情下，從外地回港需自費入住檢疫酒店隔離，但檢疫酒店房間不時出現短缺。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城今早（19日）於港台節目表示，港府曾提及增加下一輪檢疫酒店數量，總房間數量由1萬間增至1.2萬間，當中主要為中低價、四星級或以下的酒店。



李漢城今早於港台節目《千禧年代》表示，第五輪指定檢疫酒店名單將於下月底結束，之後12月便會迎來聖誕節，再緊接著新年，預料回港人數會上升。港府有意增加第六輪酒店數量，料增加約2,000間房，總數升至1.2萬間，主要為中低價位、四星級以下的酒店。他表示，不同級別酒店都有其市場，即使五星級酒店都有人入住檢疫。

李漢城表示，酒店會因應商業考慮，決定是否轉為檢疫酒店，如酒店主要服務本地長租客，就未必會轉作檢疫酒店。但亦有酒店可能因應之後回港人數增加，因而轉作檢疫酒店。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城(資料圖片)

部份檢疫酒店曾向港府申請開放餐廳等設施

另外，部份檢疫酒店曾向政府申請，將餐廳、健身室等設施開放予公眾。李漢城表示，申請時衛生署會派人巡查，確保檢疫人士及公眾通道能互相分隔，之後該署會再定期派員巡查，強調有關措施決定權於政府，即使之後政府拒絕批准餐廳開放，業界都會接受。他又稱，酒店絕不容許檢疫人士自出自入。