竹篙灣外傭檢疫房間預約再開　3分鐘搶光　中介派30人僅訂得1間房

正待外傭來港僱主一星期一次的惡夢今早（11日）再來，竹篙灣外傭檢疫中心今早9時開放供預約10月29日至11月4日的房間。一如上周一（4日）首次「一周一約」一樣，350間房間於3分鐘內已停止接受預約，即3分鐘火速搶完。有外傭中介今日加派人手至30人一起搶房，但結果未如人意：「只訂到1個房。」



港府早前宣布開放竹篙灣檢疫中心800個單位，供外傭檢疫，惟房間供不應求，「逐日搶」的安排更被批擾民，勞福局煞停預約檢視流程，到上周一重開系統，會顯示由10月22日至28日可供預約的房間，每日名額50個，其後每星期一上午9時開始，系統均會顯示新一輪可供預約的房間如此類推。

上周一踏入9時，政府專設預約網站便隨即塞車，約6分鐘後，預約頁面的「開始預約」選項已變成灰色，即不能再揀選。今日，350間房間速銷速度更快，香港僱傭代理協會主席張結民表示，公司為搶房上周安排25名員工準備，搶得2間房，今日增加人手至30人，但房間3分鐘便搶完，他只能訂得一間房：「公司有350個客等緊，政府真係搵我哋（中介）嚟搞。」

今日預約系統開放約3分鐘後，預約頁面的「開始預約」選項已變成灰色，即不能再揀選。（網上截圖）

張結民：唔明點解政府要大家每星期辛苦一次

張結民透露，本周五會在一場圓桌會議上，直接向勞工及福利局局長羅致光提出建議，希望政府能仿照真正酒店預約方式，例如一次過開放半年日子供預訂，每日名額維持50個：「依家想訂第8日或者下個月都無辦法，唔明點解要大家每星期辛苦一次。」

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