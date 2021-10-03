形容菲傭確診比例唔簡單　羅致光：仍說要增加來港數我無話可說

政府明日（4日）起重新開放竹篙灣外傭檢疫中心預約系統，每周開一次、每次可約7日內房間，每日接收最多50名外傭名額不變。勞工及福利局局長羅致光今日（3日）發表網誌稱，由8月30日至上月24日，606名抵港菲律賓外傭中有26人確診，確診比例4.3%一點都「唔簡單」：「若然仍有人認為當局需要增加每天來港的外傭人數，我都無話可說。」



羅致光指，如職工會在解散前曾進行違反會章或法例活動，登記局及執法部門會作出跟進，具體情況視個別個案而定。（資料圖片）

估算未能到港外傭人數累積約7000至8000

羅致光稱，現時沒有準確統計數字顯示有多少香港家庭正等待外傭到港，而在今年年初每天平均約有70名外傭到港，若以4月20日開始陸續禁止各外傭來源地航機到港至8月9日調整外防輸入的一段時間估算，未能到港的外傭人數累積約七千至八千人。

勞工處積極物色適合檢疫酒店 與菲印商討確認當地疫苗注射記錄

他指，香港外傭人數高峰40萬人，今天卻下降至不足36萬人，外傭短缺是數以萬計的，成千上萬的家庭在沒有外傭支援下所面對的壓力有多大可以想像。因此當8月初政府決定調整外防輸入，可讓在原居地已完成接種疫苗的外傭來港，及到指定檢疫設施進行21天的檢疫，勞工處便物色適合檢疫酒店，並與菲律賓及印尼領事館商討如何確認當地的疫苗注射記錄。

菲傭確診比例為4.3% 輸入外傭必須如履薄冰

不過，他重申在處理從疫情高風險地區輸入外傭必須如履薄冰，更透露他每天都會查看菲律賓及印尼疫情，留意到港外傭確診情況，而由8月30日至9月24日，合共有606名菲律賓外傭到港，截至10月1日已有26名確診，確診比例為4.3%。

以菲傭確診比例加美國確診數據換算 羅致光：等同美國每日有43萬人確診

羅形容，一組606人於33天內有26人確診是一個非常高數字，若以全世界確診人數最多的美國計算，便相等於33天內的平均每天有43萬人確診，而美國在過往21個月，確診人數最高峰期的33天內平均數，都只是每天約有23萬人確診，亦足以令這個國家的先進醫療體系面臨崩潰。加上在9月份，菲傭佔全部到港外傭人數大約62%，而這個4.3%確診比例，一點都「唔簡單」，若仍然有人認為我們需要增加每天來港的外傭人數，他無話可說。

4.3%確診比例一點都唔簡單，若仍然有人認為我們需要增加每天來港的外傭人數，我無話可說。 勞工及福利局局長羅致光

當局仍會繼續探討增加指定檢疫設施可行性

他表示，過往一個月平均每天只有大約40名外傭能完成多項登機前要求「成功」到港，雖然不能滿足香港家庭的需要，但當局會每天檢視外傭來源地疫情、外傭到港後確診情況及指定檢疫設施的運作及預訂情況，並仍會繼續探討增加指定檢疫設施的可行性。