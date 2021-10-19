新冠肺炎｜今增2宗輸入個案帶變種病毒　3歲女童蒙古抵港確診

衞生防護中心今日公佈（19日）確診2宗輸入個案，患者均帶有L452R變種病毒，其中51歲男患者英國抵港時無病徵，已接種兩劑復必泰疫苗，另一宗為3歲女童蒙古抵港，已有病徵。另外，今日初步確診少於10宗。



衞生防護中心今日公布，調查2宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12302宗。過去14日累計報告69宗個案，包括一宗源頭不明本地個案，其餘均為輸入個案。

本港今日新增2宗輸入個案。（資料圖片/余俊亮攝）

新增2宗輸入個案涉及L452R變種病毒的感染。患者一男一女，年齡分別為51歲和3歲，一人由A組指明地區（高風險）抵港，另一人由B組指明地區（中風險）抵港，兩人抵港時在機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

51歲男患者10月17日乘搭航班BA031由英國抵港，沒有病徵，患者有6月及7月曾在本港接種兩劑復必泰疫苗。另一名3歲女童同日乘搭航班CX419由蒙古、韓國抵港，患者10月18日出現病徵，在機場檢測結果呈陽性。

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



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另外，中心亦提醒大埔天賦海灣3期-海鑽10座相關的指明人士，須於明日（20日）遵從強制檢測公告進行檢測。