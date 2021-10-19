城大學生會前外務副會長邵嵐被扣26小時釋放　涉雅典衛城掛光時旗

2022年北京冬奧聖火採集儀式前夕，流亡海外的香港社運人士邵嵐周日（17日）在希臘雅典冬奧聖火燃點儀式會場高舉「光時」旗幟抗議，與同行的西藏女社運人士同遭當地警方拘捕。邵嵐昨日（18日）在Facebook報平安，指自己和另外兩人被扣26小時後已獲釋。
根據外媒報道，22歲城大學生會前外務副會長邵嵐和18歲藏族女學生，周日早上以遊客身分進入希臘雅典即將舉行冬奧聖火點燃儀式的會場示威，二人爬上聖火儀式會場的舞台棚架，分別展示「光復香港 時代革命」旗幟和被中國視為「藏獨」的雪山獅子旗，並高叫 「Free Tibet （解放西藏）」、「Boycott Beijing 2022（抵制北京冬奧）」等口號。她們其後被當地警方帶走，歷時約10分鐘。報道指，邵嵐及藏族學生為「No Beijing 2022」運動成員，兩人均擁有美國公民身份。
邵嵐昨日在社交媒體指，自己和另外兩人被扣26小時後已獲釋，並感謝各方關注及支持。
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