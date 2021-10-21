海關女關長｜紀律部隊出身女首長　何珮珊與夫曾國衞同屬中央任命

海關副關長何珮珊今日（21日）「坐正」，接替鄧以海出任海關關長，成為首位女關長，亦是首位「紅褲仔」出身，由紀律部隊晉升至最高級的女首長。何珮珊的丈夫為政制及內地事務局局長曾國衞，以前兩夫婦同時出任兩支紀律部隊的首長，曾為官場一時佳話，二人均是由中央政府批准任命的香港官員。



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曾率隊打擊走私奶粉水貨 規劃高鐵等口岸關口工作

除了司局級官員外，廉政專員、審計署署長、警務處處長、入境事務處處長和海關關長人選，由行政長官建議，再得到中華人民共和國國務院批准。國務院今日（21日）任命海關副關長何珮珊將接替鄧以海出任海關關長，並由特首林鄭月娥監誓就任。

何珮珊於1991年加入海關，2014年任海關鐵路及渡輪口岸科總指揮官時，曾率隊於羅湖口岸打擊走私奶粉水貨活動。她任職助理關長時，負責邊境及港口工作，有份規劃高鐵、港珠澳大橋，及蓮塘／香園圍3大口岸關口工作。

何珮珊於2019年1月起正式接任為副關長，成為首位女副關長，亦是歷來海關最高級女官員。

▼4.15國安日 海關的中式步操與開放日▼



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「全民國家安全教育日」海關表演中式步操

今年4月首辦的「全民國家安全教育日」，海關有份表演中式步操表演，由何珮珊坐鎮。她指國家安全是「頭等大事」，海關希望透過全力響應教育日，讓市民知道維護國家安全是切身事務，除了政府及執法部門，「每一位市民喺維護國家安全都有義務。」

何珮珊表示，期望可培養市民自覺「捍衛國安，人人有責」。

與曾國衞在保安局共事時邂逅

何珮珊的丈夫曾國衞出任問責局長前為入境處處長。他早年透露過，二人於2004年在保安局共事時邂逅，他時任總入境事務主任，何珮珊時任海關助理監督，於2007年正值借調至駐京辦，由太太包辦婚禮。曾國衞多次在傳媒訪問中，公開「放閃」感謝妻子的支持。