建造業總工會與商會達共識　連續第三年凍薪　業界開始走出寒冬

建造業總工會今日（20日）宣布，與行業主要的15個工種建造業商會商討後，達成維持凍薪的共識，是連續第三年凍薪。



建造業總工會本年度訪問1721名會員的就業情況，結果指整體失業率為9%，就業不足率14%，比去年同期下跌近兩成。工會形容建造業已走出社會運動和疫情的陰霾，開始走出寒冬。



建造業總工會指，諮詢工會會員、多間建造業商會及持份者意見後，決定包括扎鐵、模板、混凝土等15個主要工種，從11月1日起凍薪。

就工會所做之調查，結果指整體失業率為9%，就業不足率14%，比去年同期下跌19%。而主要失業的受訪者多為51歲至60歲之間及61歲至70歲年齡階層，佔整體失業受訪者人數的73%。

另外，56%受訪者認為今年的就業情況比去年較好，95%表示不會轉行或轉工種，他們對特區政府抗疫工作有信心。另外，78%人表示已經接種了新冠疫苗。

工會指，扎鐵、釘板、混凝土、搭棚、金屬工、泥工和油漆，都屬於基礎建設和樓宇建設階段的必要工種，受惠立法會財委會通過大型基建項目撥款、以及在疫情期間的短期合約工程等，起了效果。不過特首即使在《施政報告》中提出多項長遠項目，不少仍屬初期，凍薪決定是希望有利於平衡薪酬與人手供求。

工會又建議港府推出不同短期合約工程，吸納失業工人，亦希望立法會財委會加快撥款，盡快通過多項基建項目，創造就業機會。另外，建造業議會因疫情停辦「銀卡」課程（指定行業安全訓練課程），現在有累積超過6,000名工友未能辦理續證、新證手續，工會亦希望可盡快加推，紓緩輪候狀況及做好在職培訓，解決長期青黃不接的問題。