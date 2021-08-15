為吸引更多人投身建造業，政府一直和建造業議會及業界合作，提供多元及有系統的培訓，讓工藝技術傳承及令年輕人在行業內有所發展。建造業議會今年再次舉辦「建造業傑出青年選舉」，表揚及嘉許業內表現出色的年輕從業員。發展局局長黃偉綸今日（15日）發表網誌，分享兩位年輕得獎者的故事，希望吸引更多新血加入建造業。



基層亦有發展空間

「建造業傑出青年選舉」中兩名年輕得獎者分別為渠務署助理電氣督察鍾智偉（Leo）及華特迪士尼幻想工程（亞洲）有限公司首席藝術總監馬可儀（Jillian）。鍾智偉因中學會考成績未如理想，在渠務署工作的父親鼓勵下，希望透過報讀建造業課程學得一門手藝，結果就讀過程中找到自己的興趣，先後完成建造業訓練局工藝課程、職業訓練局的學徒培訓計劃、電機工程高級文憑，更成功考進機電工程署成為技術員。其後他因巧合被借調到渠務署，便開始在渠務署工作。

鍾智偉喜歡從新角度思考和應用建築方案，並積極推廣創新科技來提升工作效率。他目前帶領團隊管理小蠔灣污水處理廠的太陽能發電場，該發電場由超過4,200塊太陽能光伏板組成，更成為了香港現時政府設施中規模最大的太陽能發電系統。在安裝發電場過程中，他更就操作和保養角度提出不少可行建議，提升其可用性。他又參與不同項目，不斷提升發電場的施工效率、安全及穩定性，這類型的工作亦令他有很大的滿足感。

鍾智偉亦憑着建議在電池車加裝太陽能板收集電力，以用於對講機及常用儀器；在污水處理設施中使用如環保智慧型燈柱等，率先把可再生能源實際應用於各個層面，這兩項計劃助他贏得公務員建議計劃書獎項。

鍾智偉希望以自身從基層做起的經歷，鼓勵年輕人不要放棄，先了解自己的工作興趣，然後不斷增值，定有發揮的空間。他在餘暇亦積極參與各類型公開活動，例如義務工作、與其樂隊參與音樂演出等，希望與市民多交流，提升建造業前線人員的形象，吸引更多年輕人入行。

另一位年輕得獎者是馬可儀，她畢業於香港演藝學院，並對裝飾油漆及創意美術工程有相當心得。不怕艱辛的她更毅然投身建造業，將建築融合藝術，建設各項主題公園設施。當中，馬可儀的專長是主題上色，像繪畫般把顏色一層層塗上，令作品呈現立體效果，營造如假山、假石、假木，讓歡樂的童話世界像真地呈現訪客前。

馬可儀的工作除了為建築物或設施設計顏色和審批樣板外，最主要是教導承包商如何在現場施工，協調畫師及工作人員在製作、組裝、上色等工序上合作，確保符合質素要求。她亦會落手落腳替樂園設施油漆上色，雖然工作辛苦，但她十分享受團隊工作。更令她開心的是，當完成作品後，經過的途人都會讚美，甚至拍照留念。馬可儀曾為不少主題樂園添上彩衣，更獲得國際主題娛樂協會頒發的主題樂園傑出成就獎。

女性善於溝通 適合在行內發展

今年初，馬可儀更在香港建造學院的邀請下，教導業內人士有關主題上色的技巧，如洗水、高光、罩染等工藝，把複雜的施工步驟，以簡單和按部就班的方式闡釋。她希望拓闊大家對建造業的想象，了解到行業有很大的發展空間。不少正在就讀「大工」、「中工」課程的年輕人，都向她表示有意參與較藝術方面的大型創作，她亦鼓勵年輕人透過建造業提供的機會向有關方面發展。

同時，馬可儀亦希望以自身的經驗，讓年輕人明白只要堅毅向前，不只是完成基本工作，更要做好這份工作，學會不恥下問，終能闖出一片天。她認為，雖然現時的工作偏冷門，也較少女性參與，當初入行時也曾因工作受傷，但女性可善用溝通技巧，加上細心謹慎及剛柔並重的特點，也適合在建造業發展。

發展局局長黃偉綸以兩名年輕人的經驗説明，建造業大有空間讓有志的年輕人創出一番事業及貢獻社會，他期待更多生力軍加入建造業行列，把握發展機遇，帶領行業進步。