威尼斯建築雙年展首次加入VR技術　獨家展品今起香港展出

《第十七屆威尼斯國際建築雙年展》受疫情影響由去年延期至今年五月在意大利展開，為應對疫情團隊以全新方式將展覽呈現在觀眾眼前，除了威尼斯會場首次以擴增實境模式展出展品，今日起至12月15日於中環舉行的香港獨家實體展覽亦首度採用VR虛擬實景技術，並設網上互動虛擬展覽，讓公眾不受地理限制，透過手機等免費率先觀看部分展品。



展品展示氣候暖化及人才發展等問題

《第十七屆威尼斯國際建築雙年展》由香港建築師學會雙年展基金會及香港藝術發展局合辦，分別在香港及意大利威尼斯會場設展覽。20件展品以「重新分配：天、地、人」為主題，展示當前氣候暖化、土地資源、文物保育、人才發展等問題。

首度加入AR及VR科技元素

受疫情影響，展覽由2020年延至今年5月舉行，因應疫情團隊更加以全新方式，將展覽呈現在觀眾眼前；威尼斯會場首次以擴增實境模式展出展品，至於香港獨家實體展覽則由今日起至12月15日，設在位於中環的展城館，展品更是首度採用VR虛擬實景技術。

另外，今次展覽亦設網上互動虛擬展覽，讓公眾可不受地理限制，透過手機等免費率先觀看部分展品。

是次展覽總策劃人、香港建築師學會會長蔡宏興（左）表示，威尼斯的展覽由5月至今已有一萬人次參觀，反應熱烈。（曾凱欣攝）

冀展覽讓大眾趁疫情思考未來土地發展方向

是次展覽總策劃人、香港建築師學會會長蔡宏興表示，意大利威尼斯的展覽5月至今已有一萬人次參觀，反應熱烈。今年展覽首次改以AR擴增實境模式進行，蔡指，部分參展者初時都有少許顧慮，但大家明白在大環境所限下，必須與時並進加入新思維，盡量將展品帶入社區。

施政報告中提出《香港2030+》願景，其中涵蓋街道整合等規劃方法，蔡指，展覽主題可以讓大眾趁疫情思考未是社會發展的方向，如何可以讓更多人受惠，部分展品更展示和構思街道整合如何實踐。

有展品呈現兩個香港建築願景 反思如何平衡發展和保育

其中以「過去·現在·未來」命名的展品呈現出兩個香港建築願景，以美荷樓一帶舊建築物代表昔日舊建築的意義，以及未來可持續性建築的展望。展品讓觀眾從第一身角度出發，思考保育及發展之間如何取得平衡。