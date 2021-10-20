名譽領事查詢所享權利不果感不受尊重　李家超︰重視與他們關係

個別國家由於沒有派遣其國家官員駐港，遂改以委任本地居民擔任名譽領事。立法會議員謝偉俊表示，有名譽領事反映不了解所享有權利，向禮賓處查詢又無明確答覆，令他們感到不受尊重。

政務司司長李家超今日（20日）書面回覆立法會時否認有關說法，並清晰講述名譽領事享有的權利，包括執行領事職務時不受司法或行政機關管轄、派遣國給予的薪酬可獲免稅等。不過，名譽領事與職業領事不同，未能享有部分權利，例如不被監禁、不被逮捕候審或羈押候審，以及豁免個人稅項等。



政務司司長李家超指，香港現時有58位名譽領事。（資料圖片）

謝偉俊稱有名譽領事向禮賓處查詢權利時無明確答覆

立法會議員謝偉俊在書面質詢透露，有名譽領事反映不了解享有的權利，向禮賓部查詢卻無明確答覆，令他們感到無所適從及不受尊重。

他又指，各國駐澳門的名譽領事均獲提供官方文件列明其權利，並引用外界意見指，中國為應對美國組成「五眼聯盟」和 「澳英美聯盟」 圍堵，致力在外交層面爭取更多國家支持之際，港府應檢討及改善名譽領事履行職務的政策。

李家超指禮賓處長有與名譽領事會面 介紹所享特權及豁免

李家超否認不尊重名譽領事說法，指名譽領事上任後，禮賓處處長會與他們會面，並詳細介紹他們所享有的便利、特權及豁免，以及派發相關資料文件。禮賓處過往亦曾收到個別查詢，每次均作出詳盡回覆。他又指，香港現時有58位名譽領事，根據《維也納領事關係公約》(《維約》) 給予名譽領事便利、特權及豁免，包括以下幾項︰

1. 執行領事職務時不受司法或行政機關管轄；



2. 就其執行職務所涉事項，於司法及行政程序中，沒有擔任作證或提供有關文件的義務，並有權拒絕以專家證人身份就派遣國之法律作證；



3. 如在港被逮捕候審或羈押候審，或被刑事起訴，特區政府會盡快通知領館館長，或經外交途徑通知派遣國；



4. 如對名譽領事提出刑事訴訟時，會給予適當尊重及不會妨礙執行領事職務；



5. 派遣國給予的薪酬可獲免稅。



名譽領事未獲「不會被監禁」特權

不過根據《維約》，名譽領事相比職業領事，未能享有部分便利、特權及豁免，包括︰1）人身自由或尊嚴不受侵犯；2）不會被逮捕候審或羈押候審，如遇犯嚴重罪行除外；3）不會被監禁，為執行有確定效力之司法判決者除外；4）如拒絕在司法及行政程序中作證，不會被強制要求或處罰；5）豁免工作簽證；6）豁免個人稅項，包括差餉、汽車首次登記稅、汽油稅、煙酒稅等；及免納關稅及免受海關查驗等。

謝偉俊引用外界意見指，當內地為爭取更多國家支持，以反圍堵之際，港府應檢討及改善名譽領事履行職務的政策。（Getty）

不時邀請領事出席重要活動

李家超續指，政府一直致力為領事提供服務，並保持溝通。政制事務局又指，名譽領事在特區擔當著重要橋樑角色，故重視與他們的關係，不時邀請他們出席重要活動，如周年升旗儀式暨酒會、施政報告簡報會、財政預算案簡報會、2019冠狀病毒病簡報會、參觀活動等。

根據《基本法》第十三條，中央人民政府負責管理與香港特區有關的外交事務，並授權特區依照《基本法》自行處理有關的對外事務。特區政府將繼續全面配合國家的外交政策。