俄羅斯領事返嘉亨灣確診　第3宗領事免檢疫漏洞　田北辰促堵塞

本港新冠肺炎疫情「清零」一段時間後，正爭取與內地通關，但近期接連出現輸入性社區個案。衞生署今日（15日）公布，一名俄羅斯聯邦駐香港總領事館人員初步確診．患者抵港後獲豁免酒店檢疫，在家居隔離，昨提交的樣本對病毒呈陽性，暫列輸入個案，其住所嘉亨灣1座今晚須封區強檢。



翻查資料，這並非首宗涉及領事豁免酒店檢疫的確診個案。衞生署人員去年曾「擺烏龍」， 誤批印度領事館人員豁免檢疫，在其離開機場抵家後，即收到確診通知；今年7月亦爆出沙地阿拉伯駐港領事兩名來港子女確診，衞生署調查發現二人未有遵照在家隔離規定，到東涌及太平山等處遊現。



實政圓桌立法會議員田北辰批評豁免制度接連出現漏洞，「點解要咁多人陪佢受罪？」他認為做法擾民，直言類似事件「一次都嫌多」，促政府檢視豁免檢疫安排，憂慮令到通關更無期。



▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



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領事及直系家屬豁免酒店檢疫 須自我隔離

現時外國入境者需到酒店檢疫。但根據現時豁免政策，由於須履行與政府相關運作的政府人員，進入香港對政府事務運作屬必要，因此政務司司長已根據相關規例豁免此類別人士接受強制檢疫，當中包括駐港領館屬領事官員級別人員及其直系家屬。

如上所述，豁免人士必須遵守指定豁免條件，當中包括定期檢測、自我隔離或限制活動範圍等要求。就須履行與政府相關運作的政府人員而言，除總領事或同等／較高職級的駐港代表及政府人員外，其餘所有在過去21天曾逗留中國以外地區／台灣並履行與政府相關運作的機構人員，必須於抵港後自我隔離，在自我隔離期間不得離開隔離地點及與公眾接觸，並於隔離期間重複進行病毒檢測。

印度領事館人員豁免檢疫 抵薄扶林花園即收確診通知

翻查資料，去年10月有印度領事館人員抵港後，當返回薄扶林花園住所準備隔離，即收到確診通知（個案編號：5217），按當時規定，獲豁免領事館人員在機場後只需留下樣本，毋須等候結果便可回到住所，因此他有數小時走進社區。《香港01》當時追查下揭發，衞生署人員「擺烏龍」，誤以為該人員可豁免檢疫，惟及後才發現對方並非可獲豁免強制檢疫的級別。

▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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沙特領事三子女違家居隔離規定 確診出外出遊玩

至於今年7月，沙地阿拉伯（沙特）駐港領事的三名子女來港確診，由於是領事直系親人，獲准回太古城唐宮閣的家居隔離。11歲男童及13歲女童在第三日確診，17歲長女其後也染疫，染有變種病毒。

衞生署調查揭發小姊弟家居隔離期間，曾到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站多個地點，違反豁免條件。

實政圓桌立法會議員田北辰直斥，類似事件「一次都嫌多」。（資料圖片）

田北辰：一次都嫌多 通關無期

實政圓桌立法會議員田北辰直斥豁免安排，指類似事件「一次都嫌多」，「不嬲都覺得係漏洞」，過去屢次要求政府公開獲豁免的名單。他指是次因有獲豁免的領事館職員確診，整幢大廈要強制檢測，「點解要咁多人陪佢受罪？」他認為做法擾民，更是勞民傷財、令到通關無期。

他認為，不應豁免相關人士在家檢疫，「領事喺外國嚟都可以帶病毒」，應該在酒店接受檢疫，促政府檢視安排。