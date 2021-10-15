變種病毒｜免檢疫俄羅斯領事染變種病毒初確診　嘉亨灣封區強檢

衞生署衞生防護中心今日（15日）公布，正調查一宗涉及L452R變種病毒株的新冠肺炎初步確診輸入個案，檢測顯示病毒量高，Ct值達15至16。患者是一名55歲男病人，居於西灣嘉亨灣第1座，他是俄羅斯聯邦駐香港特別行政區總領事館人員，於8月22日離開香港前往俄羅斯，並於10月5日由俄羅斯經芬蘭返抵香港。

防護中心指，患者沒有病徵，曾於香港接種兩劑科興疫苗。根據患者提供的資料，他於抵港後一直留於家中，政府今晚將病人在港居住的大廈作出限制與檢測宣告。



▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



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衞生防護中心公布，該名男病人於10月5日由俄羅斯經芬蘭搭乘航班AY101返抵香港。抵港時在國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的新冠肺炎檢測結果呈陰性，抵港後根據相關豁免人士規定於家居進行自我隔離，並按規定於指明檢測日期進行強制檢測。

他於10月14日提交的樣本結果呈初步陽性，Ct值約15至16，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。他沒有病徵，曾於6月29日及7月27日於香港接種兩劑科興疫苗。另外，根據病人提供的資料，於抵港後一直留於家中。當局強調，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

政府晚上7時公布，限制在西灣河指明「受限區域」，即西灣河太康街38號嘉亨灣第1座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（16日）上午約7時完成行動。

西灣河太康街38號嘉亨灣第1座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（政府新聞網）

政府發言人表示，由於今日發現個案初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故對相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

當局補充，「受限區域」內的人士如在10月13日至15日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。另外，相關人士須在公布確診個案計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

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