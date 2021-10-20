新冠肺炎｜今增4宗輸入個案　涉3名無病徵外傭檢疫設施確診

衞生防護中心今日(20日)公佈新增4宗輸入個案，其中3人是由印尼及菲律賓抵港外傭，均已接種科興或阿斯利康疫苗，3人抵港時都沒有病徵，其中兩人帶有L452R變種病毒，另一名患者由新加坡抵港，已接種復必泰疫苗，入住檢疫酒店兩天後出現病徵。另外，今日初步確診約5宗。



衞生防護中心今日正調查4宗新增輸入新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12306宗。新增個案其中三宗涉及L452R變異病毒感染，餘下一宗檢測結果待定。個案涉及三女一男，年齡23至43歲，三人由A組指明地區（高風險）抵港，另一人由B組指明地區（中風險）抵港。四人均在檢疫期間確診，其中三人在指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心及香港荃灣絲麗酒店確診。

今日新增4宗輸入確診個案3人為外僱。（資料圖片／羅國輝攝）

43歲印傭(編號：12308)10月16日乘搭航班CX798由印尼抵港，已在當地接種阿斯利康疫苗，32歲菲傭(編號：12309)10月10日乘搭航班CX906由菲律賓抵港，另一23歲菲傭(編號：12310)10月16日乘搭航班5J272由菲律賓抵港，兩人均曾在菲律賓接種兩劑科興疫苗。

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另一宗個案28歲男患者(編號：12311)10月16日乘搭航班SQ882由新加坡抵港，兩日後在荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫期間出現病徵再確診，他在新加坡已接種兩劑復必泰疫苗，帶有L452R變種病毒。