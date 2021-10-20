江若琳案｜受訪稱唱歌是夢想　真正想法是「夢想係好貴」

藝人江若琳（原名：江玲）被前經理人公司寰宇指涉違約的案件續審，江若琳今繼續作供。對於寰宇的大律師指，她欠下寰宇的款項曾由200萬，減至100多萬元。江回應指，對她而言是「無意義」，指「無論我點做，公司都有辦法令我係負數。」她又稱，雖然以往受訪時稱唱歌是她的夢想，但其實內心的想法是「夢想係好貴，所有野都係我俾錢」。



原告為寰宇藝人管理有限公司，被告為江玲、東旺國際娛樂有限公司。寰宇在2014年入稟時指江於2004年在其父母任監護人下，簽下10年的藝人經理人合約，其中一項條款指寰宇有優先權與江續約5年，寰宇亦通知江會行使續約權，但江單方面表示不續約，更拒絕參與寰宇接下的工作，寰宇遂要求法庭頒令合約仍有效，並向江追討賠償。

江若琳今在丈夫陪同下到法院。(朱棨新攝)

江指「無論我點做，公司都有辦法令我係負數」

對於江於周一作供時稱，自己在案發時越多工作，欠下寰宇的錢(指寰宇替她墊支的錢)反而越來越多。代表寰宇的大律師今盤問時指，江欠寰宇的款項，由2012年時的200多萬，減至2014年時的100多萬。惟江回應指「無意義」，並指「無論我點做，公司都有辦法令我係負數。」

惟寰宇的大律師指，她的欠款中主要來自她在音樂方面的支出，相關支出達300萬元。江不同意當時的「負數」主要來自音樂方面的支出，又指不能考究金額是否300萬元。

江若琳的主要供詞。(詳看下圖)

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指經理人指示 要講自己有音樂夢想一類的說話

江否認寰宇的大律師所指，是她向公司表示想自己想唱歌。惟大律師指江曾在以往受訪時，稱自己很喜歡唱歌。江庭上解釋，經理人著她要向傳媒稱，自己有音樂夢想一類的說話，此舉DJ才會多播放她的歌曲。

她形容說話內容並非她的真正想法，反指「夢想係好貴，所有野都係我俾錢」，惟她當時不能宣諸於口。惟寰宇的大律師反指，江曾向記者稱，曾為出唱自資「7位數」。江解釋，2008年時「受好大委屈，無端端捲入林生嘅家事(指江若琳被傳介入寰宇主席林小明的婚姻)」，江母因此向傳媒展示江的銀行戶口只有「雙位數」。江形容自己當時「去到絶路」，因此有向傳媒提到自資出唱片。

江否認寰宇的大律師所指，她和寰宇於2006年有口頭協議，江音樂方面的製作和宣傳費用，需由江負擔。寰宇會替她墊支，但江需清還款項。

案件明續。

案件編號：HCA1225/2014

寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)