北部都會區︱76%受訪者認同發展策略　關注組倡發債解資金問題

《施政報告》提出建立並發展北部都會區，有關注人士組成香港北部都會區關注組，並於早前訪問1,059位受訪者，發現40%市民認識或十分認識北部都會區，76%的市民認同相關發展策略，43%市民認為要20年建設是時間太長及不合理。

關注組認為，現時社會比較穩定，政府應該加快都會區發展建議，未來5-8年北區就已經會有不錯的發展。關注組會繼續與政府不同部門溝通，深入調查和研究。



香港北部都會區關注組指，逾七成受訪市民認同發展策略。（袁澍攝）

43%受訪者認為若需20年發展北部都會區是不合理

關注組訪問了1059名受訪者，當中有40%的市民表示自己認識或十分認識北部都會區，而有76%市民認同或十分認同相關發展策略，77%人認為計劃有利於改善房屋問題。不過有18%受訪者對居住北部都會區沒有興趣/無意見。至於用20年來發展該區，就有43%市民覺得時間不合理。

關注組倡通過發債或公私營混合模式解決成本高昂問題

對於推行北部都會區或涉高昂成本，關注組建議可通過發債、共同承擔模式、公私營混合模式解決，而政府應修訂城市規劃條例，加快規劃，放寬強拍門檻及運用《收回土地條例》收回合適地帶；放寬祖堂地出售門檻，釋放更多土地空間；透過上述用地，進行發展高端工業及研究新農業方式。關注組會繼續與政府各部門溝通，將來就具體政策將進行深度研究。

香港北部都會區關注組建議可以通過發債、共同承擔模式、公私營混合模式解決成本問題。（袁澍攝）

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