北部都會區｜港府忽略沙頭角發展　社團促全面開放中英街推生態遊

新一份《施政報告》提出「雙城三圈」概念，試圖加強深港兩地的基建連繫，推動兩地合作口岸經濟帶及周邊土地，不過暫時未提及沙頭角口岸周邊地區的發展。

香港深圳社團總會今日（19日）建議政府加快開放和規劃發展沙頭角地區，尤其是沙頭角墟及中英街等。香港深圳社團總會常務副會長兼秘書長曾燈發認同政府「雙城三圈」概念，認為應該加強兩地基建連繫。他指，港府雖然對新界各口岸提出明確方案，唯獨沙頭角口岸及周邊地區的發展被忽略。



香港深圳社團總會促增加沙頭角購物配套及免稅優惠

香港深圳社團總會與高力亞洲估價及諮詢服務部今日發表《沙頭角戰略發展建議報告》，並提出三項建議。他認為，沙頭角歷史文化資源豐富，應要推動沙頭角歷史、文化和生態旅遊業的發展。另外，因為連接沙頭角的深圳鹽田區發展亮眼，應該加強深港高度合作、增加購物配套及免稅優惠，這樣不僅帶來商機，更創造了許多就業機會。

中英街。（資料圖片）

設軌道連結北環線東延走線 增一地兩檢便利旅客過境

他表示，政府應全面開放沙頭角墟，包括中英街，要有規劃且基建先行。他舉例，應該在沙頭角增設一地兩檢方便旅客居民過境，開放碼頭作生態旅遊活動，增加軌道交通連結北環線東延走線等。

劉國勳表示，深圳鹽田區政府一直想和香港方面合作，在沙頭角設立「深港國際旅遊消費合作區」的項目。（資料圖片）

謝偉銓指政府若有心思 沙頭角可有不錯發展

立法會議員謝偉銓指出是次「北都都會區」發展突破了以往一點一點發展方式，而是將其當成一整塊土地去建設。他認為，沙頭角一直都是口岸，且有歷史文化特色，惟過去發展不夠，他指出若政府有心思發展，沙頭角可以發展得不錯。

劉國勳倡沙頭角口岸搬至深圳：鹽田政府一直想和香港合作

立法會議員劉國勳指出，深圳鹽田區政府一直想和香港方面合作。他認為港府應該在當區應該將沙頭角口岸搬去深圳，實施一地兩檢，並興建相應的鐵路。

香港深圳社團總會又表示，港府近十年沒有對沙頭角及周邊禁區釋放出來的土地有任何大型發展方案，居民出入仍然不方便，當局應該考慮放寬該限制。社團還呼籲政府應該儘早開放規劃發展該區，相關法例修改應該儘早列入立法會議事日程。