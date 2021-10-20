海外醫生｜兒科臨床試名額由72個減至60個　內外婦科考試名額不變

政府希望透過「特別註冊」制度，供認可的海外醫生來港執業，海外醫生亦可按傳統途徑考核執業資格試獲正式註冊資格。執業試已因新冠肺炎疫情三度取消，今年陸續恢復。食物及衞局今日（20日）表示，因應兒科臨床考試的考試時間增加及疫情考慮，席位由最多72個，會下降至60個，另外三科不變。



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現時海外醫生來港要取得正式註冊就要考執業資格試，分為三部份：

一、專業知識考試

二、醫學英語技能水平測驗

三、兒科、內科、外科及婦產科的臨床考試

四個臨床考試的名額每次可安排最多72個，食衞局稱因應兒科考試的最新修訂，每位考生的考試時間增加以及就疫情制定的一系列感染控制措施，今年11月底至12月初該科的考試名額會下降至60個，有關安排僅適用於今次考試，稍後時間會再審視，其他三個科目的考試席位上限不變。

醫委會去年取消兩次兩次執業資格試（第一至三部分）及今年5月的臨床考試。經審視疫情的最新發展，以及在維持公共健康和安全及保持執業資格試的正常運作的考慮下，醫委會已在今年3月及9月重啟專業知識考試及醫學英語技能水平測驗的兩次考試。

政府表示會繼續與醫委會保持緊密聯繫，以確保醫委會能在維持公共健康和安全及保持執業資格試的暢順運作下，繼續舉辦執業資格試，讓合資格的非本地培訓醫生在本港取得正式註冊。為保障考生、監考及其他工作人員的健康及安全，醫委會經參考香港大學及香港中文大學醫科畢業試所採取的感染控制措施後，會採取適當的防疫措施，例如考試場地的設置、病毒檢測及考生健康申報等。